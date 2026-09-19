Бытовая техника: сколько можно получить за старый холодильник, стиралку и телевизор

Мужчины выносят холодильник. Фото: УНИАН

Старый холодильник, стиральная машина или телевизор не обязательно должны оказаться на свалке. Если прибор работает, его можно продать самостоятельно, а неисправную технику — сдать на запчасти или в пункт скупки. Сумма зависит от модели, возраста, состояния, комплектации и способа продажи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные сервиса по скупке бытовой техники.

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Холодильник можно продать за несколько тысяч гривен

Больше всего денег обычно можно получить, если холодильник исправен и его продают напрямую другому покупателю. На площадках объявлений цена зависит от бренда, возраста, количества камер, системы No Frost, внешнего состояния и того, работают ли все функции.

Для ориентира сервисы по скупке указывают за подержанный холодильник суммы примерно от 200 до 3 000 грн. Это именно ориентировочная оценка для выкупа, а не гарантированная выплата за любой старый прибор.

В то же время при самостоятельной продаже исправной техники сумма может быть значительно выше. Покупатели готовы платить несколько тысяч гривен за холодильники, которые находятся в рабочем состоянии и не требуют ремонта.

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Если холодильник старый, неисправный или имеет серьезные повреждения, продать его как полноценный прибор сложнее. В таком случае стоит сравнить предложения компаний, которые забирают технику на запчасти или для дальнейшей утилизации. В Виннице, в частности, работают сервисы, которые просят прислать марку, модель и фотографии прибора, после чего определяют его стоимость.

За стиральную машину можно получить от нескольких сотен гривен

Стиральные машины также имеют цену даже тогда, когда уже не работают. Причина — запчасти, двигатели, электронные платы и другие комплектующие, которые могут быть использованы повторно.

По данным сервиса по скупке бывшей в употреблении техники, ориентировочная стоимость стиральной машины составляет от 200 до 2 500 грн. Окончательная сумма зависит от конкретной модели и состояния.

Если машина еще работает, выгоднее сначала попробовать продать ее самостоятельно. В этом случае покупатель будет оценивать не металл и запчасти, а всю технику — ее бренд, загрузочную способность, функции и техническое состояние.

Если же стиральная машина неисправна, быстрее всего обратиться в компанию, занимающуюся скупкой. В Виннице есть предложения по приему как исправных, так и изношенных стиральных машин, в том числе на запчасти.

То есть даже старая машина, которая годами стоит в гараже или на балконе, может принести несколько сотен гривен вместо того, чтобы просто занимать место.

Старый телевизор может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч

С телевизорами ситуация еще сильнее зависит от модели.

Судя по актуальным объявлениям в Виннице, исправные подержанные телевизоры продаются примерно от 1 000 грн за старые модели до 5 000–10 000 грн и более за современные большие Smart TV. Например, среди предложений есть телевизоры Samsung за 6 500 грн, Sony за 7 000 грн, LG за 10 000 грн, а старые модели можно найти за 900–2 000 грн.

Если телевизор не работает, это ещё не значит, что он ничего не стоит. На OLX есть объявления о продаже телевизоров на запчасти примерно за 500–2 500 грн в зависимости от модели и состояния. В Виннице, например, телевизор Samsung на запчасти предлагали за 1 500 грн.

Некоторые сервисы также специализируются на выкупе неработающих, сломанных и устаревших телевизоров именно для разборки и использования деталей.

Поэтому старый телевизор с неисправной матрицей, но целыми платами, блоком питания или другими комплектующими, все еще может представлять ценность.

Что выгоднее: продать, отдать в скупку или сдать на утилизацию

Владельцу старой техники стоит рассмотреть три варианта.

Продать самостоятельно. Это лучший вариант для исправной техники, если есть время сделать фотографии, описать состояние и пообщаться с покупателями. Потенциальная сумма будет выше, чем при быстром выкупе.

Сдать в скупку. Это удобнее, если нужно быстро освободить место. Сервисы могут самостоятельно оценить прибор, забрать его и сразу рассчитаться. Некоторые компании принимают как рабочую, так и неисправную технику.

Отдать на запчасти или утилизацию. Такой вариант подходит для техники, которую уже практически невозможно продать как готовое устройство. В Виннице есть пункты, которые принимают старую бытовую технику именно для скупки, разборки или утилизации.

Важно: утилизация не всегда означает, что владельцу заплатят. Если прибор имеет низкую ценность, некоторые компании могут просто предложить его забрать или переработать.

Как получить больше за старую технику

Прежде чем соглашаться на первое предложение, стоит сделать несколько простых вещей.

Во-первых, нужно проверить, действительно ли техника не работает. Если холодильник охлаждает, стиральная машина запускает цикл, а телевизор показывает изображение, не стоит сразу сдавать их на скупку как металлолом.

Во-вторых, нужно сфотографировать технику со всех сторон и отдельно показать шильдик с моделью. Именно марка и модель могут существенно повлиять на цену.

В-третьих, для исправного прибора стоит сравнить хотя бы несколько объявлений. Цены на OLX — это цены, которые продавцы хотят получить, а не гарантированная сумма фактической сделки. В то же время они позволяют понять ценовой диапазон на конкретную модель.

И, наконец, если техника неисправна, стоит одновременно узнать цену у двух-трех скупщиков. Один сервис может оценить прибор как источник запчастей, другой — предложить меньшую сумму из-за состояния или возраста.

Таким образом, старый холодильник, стиральная машина или телевизор могут превратиться в несколько сотен или несколько тысяч гривен. Наибольшие шансы получить хорошую сумму есть у исправной техники, которую продают без посредников. Для неисправных приборов стоит сравнивать выкуп на запчасти и утилизацию, ведь даже старая техника может иметь остаточную стоимость.

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