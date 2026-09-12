Ценные доллары: какие звездочки, номера и ошибки повышают стоимость

Долларовые купюры на столе. Фото: Новини.LIVE

Обычная долларовая банкнота иногда может стоить значительно больше номинала. На коллекционном рынке ценятся не только редкие годы выпуска, но и необычные серийные номера, ошибки печати, специальные пометки и идеальное состояние купюры. При этом такая надбавка действует не в банке, а преимущественно среди коллекционеров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Монетного двора США.

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Почему некоторые доллары стоят дороже

Для банка или обменного пункта долларовая купюра обычно имеет ту же номинальную стоимость, которая на ней указана. Например, банкнота в 100 долларов остается 100 долларами независимо от того, имеет ли она необычный номер.

Иная ситуация на коллекционном рынке. Там покупатель может доплачивать за особенности, которые делают банкноту редкой или интересной для коллекции. Цена зависит от спроса, состояния, года выпуска и того, насколько сложно найти аналогичный экземпляр.

В 2026 году на аукционах можно найти примеры, когда купюры номиналом 1 или 100 долларов продавались за суммы, превышающие их номинальную стоимость в несколько раз.

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Доллары со звездочкой возле серийного номера

Один из самых известных признаков коллекционной банкноты — звездочка возле серийного номера. Такая отметка означает, что купюра является замещающей. Ее напечатали вместо банкноты, которая была признана бракованной во время производства.

Звездочка не делает доллар недействительным и не означает, что банкнота имеет другую официальную стоимость. Однако для коллекционеров такие купюры могут быть интереснее обычных.

На Violity в августе 2026 года банкнота номиналом 100 долларов 2006 года со звездочкой в состоянии UNC была продана за 9 000 грн. Другой доллар номиналом 100 долларов с пометкой Star Note в августе был продан за 5 850 грн. Еще один подобный экземпляр в сентябре ушел за 5 000 грн.

Эти примеры не означают, что каждая купюра со звездочкой стоит тысячи гривен. На стоимость влияют год выпуска, серия, состояние, спрос и конкретный покупатель.

Необычные серийные номера

Коллекционеры обращают внимание на номера, которые легко запомнить или которые имеют определенную закономерность. Например:

повторение одинаковых цифр;

последовательность типа 123456;

зеркальные номера;

одинаковые цифры в начале или в конце;

очень низкие серийные номера;

комбинации с датами;

номера, в которых несколько одинаковых цифр идут подряд.

В июле 2026 года на Violity банкноту номиналом 100 долларов с номером 19090190 продали за 4 500 грн. В описании лота указывалось, что купюра находилась в состоянии UNC, то есть практически без следов обращения.

Важно, что не каждый "красивый" номер автоматически делает купюру дорогой. Коллекционная ценность появляется тогда, когда на конкретную комбинацию есть спрос.

Редкие годы и серии

Еще одним фактором может быть год выпуска или конкретная серия банкноты. Однако сам по себе старый год не гарантирует высокой цены.

Среди коллекционеров могут пользоваться спросом:

банкноты ограниченного тиража;

редкие серии;

первые или необычные варианты определенного дизайна;

банкноты, которые сложно найти в хорошем состоянии;

старые выпуски без значительных повреждений;

купюры, имеющие историческое или тематическое значение.

Поэтому при оценке важно обращать внимание не только на дату, но и на серию, номер, состояние и наличие аналогичных продаж.

Опечатки

Отдельную категорию составляют банкноты с производственными дефектами. Это могут быть:

смещение печати;

неправильное расположение элементов;

отсутствие части краски;

двойная печать;

нетипичная обрезка;

другие ошибки, возникшие в процессе изготовления.

Такие экземпляры встречаются реже, поэтому иногда могут иметь более высокую коллекционную цену. В то же время нужно отличать настоящую производственную ошибку от повреждения, которое появилось уже после попадания банкноты в обращение.

Смятая купюра, пятно, разрыв или стертый элемент не являются редкой ошибкой печати. Напротив, повреждения обычно снижают интерес коллекционеров.

Состояние банкноты имеет значение

Даже редкая купюра может стоить меньше, если она сильно изношена. Больше всего ценятся банкноты:

без сгибов;

без надписей и пятен;

без разрывов;

с четкими красками;

без следов ремонта;

в состоянии, близком к новому.

Именно поэтому две банкноты с одинаковым номером или звездочкой могут иметь разную цену. Купюра в идеальном состоянии будет более интересна коллекционеру, чем аналогичная банкнота, которая долгое время находилась в обращении.

Как проверить свои доллары

Если хочется проверить, может ли обычная банкнота иметь дополнительную ценность, стоит обратить внимание на несколько признаков:

Посмотреть на серийный номер. Есть ли повторы, зеркальное отражение, последовательность или необычная комбинация цифр. Проверить наличие звездочки. Она может стоять вместо одной из букв в серийном номере. Обрати внимание на год и серию. Редкие варианты могут представлять интерес для коллекционеров. Осмотреть купюру на наличие производственных дефектов. Важно не путать их с обычными повреждениями. Оценить состояние. Чем меньше следов обращения, тем выше потенциальный интерес. Сравнить с реальными продажами. Ориентироваться лучше на завершенные аукционы, а не только на объявления с желаемой ценой продавца.

Можно ли продать такую купюру в банке

Банк или обменный пункт не обязан платить за коллекционную особенность доллара. Для финансового учреждения главное — подлинность банкноты, ее состояние и возможность принять ее к обмену.

Если купюра имеет необычный номер или звездочку, это не означает, что кассир автоматически оценит ее дороже. Для получения коллекционной цены придется обращаться к специализированным аукционам, нумизматическим сообществам или частным коллекционерам.

Ранее Новини.LIVE сообщало о появлении в Украине новой банкноты номиналом 2 000 гривен. Купюра пополнила действующую серию наличных денег и обладает современными элементами защиты. Ее введение не отменяет использование других номиналов.

Также Новини.LIVE писали об изменениях на валютном рынке и динамике курса доллара. Колебания стоимости американской валюты могут влиять на сбережения украинцев, хранящих деньги наличными. В то же время коллекционная стоимость отдельных банкнот не связана напрямую с официальным курсом доллара.