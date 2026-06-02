Головна Фінанси Технічна помилка у виплатах 1 500 грн: чи треба повертати кошти

Технічна помилка у виплатах 1 500 грн: чи треба повертати кошти

Дата публікації: 2 червня 2026 11:01
Українцям двічі нарахували 1 500 грн: у ПФУ пояснили, що робити з грошима
Люди на вулиці, гроші у руці, банкомат. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багатьом українцям на картки повторно прийшла виплата від держави у розмірі 1 500 грн. Як виявилося, стався технічний збій. Відомо, що буде з грошима, які надійшли помилково.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Чому задвоїли виплати

Пенсійний фонд пояснив, що проблема виникла через технічний збій під час автоматичного нарахування допомоги. У поодиноких випадках виплати надходили двічі і фіксувалися збої в системі обробки платежів. Проте це не є масовим явищем.

У ПФУ наголошують, що ситуація не вплинула на стабільність соціальних виплат. Наразі перевіряється некоректне списання коштів, блокування банківських карток, а також відсутність або затримка повідомлень.

Чи доведеться повертати гроші

Якщо підтвердиться, що гроші надійшли помилково кілька разів:

  • кожен випадок розглядатимуть окремо;
  • автоматичного списання коштів не буде;
  • повернення здійснюватиметься лише за законом.

Що радять отримувачам допомоги 

Не потрібно самостійно повертати кошти. Необхідно дочекатись офіційного підтвердження, що нарахування було помилковим.

За потреби можна звертатись до відділень Пенсійного фонду, але вже найближчим часом кожного отримувача індивідуально поінформують про механізм повернення.  

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть отримати фінансову допомогу від уряду Сполучених Штатів. Виплата є одноразовою і долучитися до неї можуть ВПО, які залишили домівки через агресію РФ. Розмір допомоги становитиме 12 300 грн на одну особу.

Також Новини.LIVE повідомляли про допомогу людям з інвалідністю. Нову виплату від благодійного фонду можуть отримати мешканці Сумської та Чернігівської областей. Заявку можна оформити у телефонному режимі до 7 червня 2026 року.

виплати соціальна допомога Пенсійний Фонд
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
