Українцям двічі нарахували 1 500 грн: у ПФУ пояснили, що робити з грошима

Багатьом українцям на картки повторно прийшла виплата від держави у розмірі 1 500 грн. Як виявилося, стався технічний збій. Відомо, що буде з грошима, які надійшли помилково.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Чому задвоїли виплати

Пенсійний фонд пояснив, що проблема виникла через технічний збій під час автоматичного нарахування допомоги. У поодиноких випадках виплати надходили двічі і фіксувалися збої в системі обробки платежів. Проте це не є масовим явищем.

У ПФУ наголошують, що ситуація не вплинула на стабільність соціальних виплат. Наразі перевіряється некоректне списання коштів, блокування банківських карток, а також відсутність або затримка повідомлень.

Чи доведеться повертати гроші

Якщо підтвердиться, що гроші надійшли помилково кілька разів:

кожен випадок розглядатимуть окремо;

автоматичного списання коштів не буде;

повернення здійснюватиметься лише за законом.

Що радять отримувачам допомоги

Не потрібно самостійно повертати кошти. Необхідно дочекатись офіційного підтвердження, що нарахування було помилковим.

За потреби можна звертатись до відділень Пенсійного фонду, але вже найближчим часом кожного отримувача індивідуально поінформують про механізм повернення.

