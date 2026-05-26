Виплати для людей І-ІІІ груп інвалідності: заявки приймають у двох регіонах України

Людина в інвалідному візку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

До 7 червня 2026 року благодійний фонд "GoodWill" у межах діяльності Консорціуму TERA за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України" (UHF) приймає заявки у двох прифронтових регіонах від вразливих категорій громадян на надання грошової допомоги. Зокрема, розраховувати на фінансову підтримку можуть люди з інвалідністю.

Про те, хто і де може отримати виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Де люди з інвалідністю можуть отримати допомогу

За інформацією організаторів, йдеться про проєкт "Негайна багатогалузева пріоритетна допомога територіям, що постраждали від конфлікту".

Проєкт передбачає надання всебічної допомоги вразливим родинам, які проживають у прифронтових та прикордонних громадах. Взяти в ньому участь можуть жителі Сумської та Чернігівської областей:

у Сумській області: Ворожбянська, Березівська, Путивльська громади;

у Чернігівській області: Новгород-сіверьска громада та місто Корюківка.

Оформити допомогу можна виключно тим, хто належить до соціально вразливих груп населення. Зокрема, усіма видами підтримки можуть скористатися громадяни, які мають І-ІІІ групу інвалідності. А також:

Читайте також:

Пенсіонери, яким понад 60 років; Громадяни з хронічними хворобами; Багатодітні сім'ї; Одинокі матері та батьки; Особи, які втратили засоби до існування через війну; Переселенці.

Для громадян у межах проєкту передбачені три види допомоги:

грошова допомога;

набори для гігієни;

продуктові набори.

Як оформити три види допомоги

За словами організаторів, жителі Сумської та Чернігівської областей, які мають вразливість, можуть звернутися до благодійного фонду "GoodWill" за номером телефону. Заявки будуть приймати до 7 червня 2026 року.

Проте допомогу надаватимуть відповідно до наявності у претендентів вразливості, а також після перевірки на недопущення дублювання з аналогічною допомогою від інших благодійників.

Дізнатися все про виплати можна, зателефонувавши у пн-пт з 09:00-18:00 на Гарячу лінію БО "БФ "Гудвілл": +3 80 77 309 11 11.

Також охочі отримати допомогу мають стежити за актуальними повідомленнями, оновленнями та оголошеннями організації у соцмережах.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у дев’яти регіонах Червоний Хрест приймає заявки на надання фінансової допомоги для громадян. Зокрема, оформити підтримку можуть люди з І-ІІІ групи інвалідності, родини з дітьми та ті, хто мешкає біля лінії фронту. Розмір допомоги становить 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що "Карітас-Спес України" надає підтримку українцям на Дніпропетровщині. Зареєструватися можуть родини, які недавно виїхали з небезпечних регіонів (за останні 45 діб). За програмою, такі люди отримають по 12 300 грн.