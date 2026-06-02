Украинцам дважды начислили 1 500 грн: в ПФУ объяснили, что делать с деньгами

Техническая ошибка в выплатах 1 500 грн: надо ли возвращать средства
Многим украинцам на карты повторно пришла выплата от государства в размере 1 500 грн. Как оказалось, произошел технический сбой. Известно, что будет с деньгами, которые поступили по ошибке.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Почему задвоили выплаты
Пенсионный фонд объяснил, что проблема возникла из-за технического сбоя во время автоматического начисления помощи. В единичных случаях выплаты поступали дважды и фиксировались сбои в системе обработки платежей. Однако это не является массовым явлением.
В ПФУ отмечают, что ситуация не повлияла на стабильность социальных выплат. Сейчас проверяется некорректное списание средств, блокировка банковских карт, а также отсутствие или задержка сообщений.
Придется ли возвращать деньги
Если подтвердится, что деньги поступили ошибочно несколько раз:
- каждый случай будут рассматривать отдельно;
- автоматического списания средств не будет;
- возврат будет осуществляться только по закону.
Что советуют получателям помощи
Не нужно самостоятельно возвращать средства. Необходимо дождаться официального подтверждения, что начисление было ошибочным.
При необходимости можно обращаться в отделения Пенсионного фонда, но уже в ближайшее время каждого получателя индивидуально проинформируют о механизме возврата.
