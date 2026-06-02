Главная Финансы Техническая ошибка в выплатах 1 500 грн: надо ли возвращать средства

Дата публикации 2 июня 2026 11:01
Украинцам дважды начислили 1 500 грн: в ПФУ объяснили, что делать с деньгами
Люди на улице, деньги в руке, банкомат. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многим украинцам на карты повторно пришла выплата от государства в размере 1 500 грн. Как оказалось, произошел технический сбой. Известно, что будет с деньгами, которые поступили по ошибке.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Почему задвоили выплаты

Пенсионный фонд объяснил, что проблема возникла из-за технического сбоя во время автоматического начисления помощи. В единичных случаях выплаты поступали дважды и фиксировались сбои в системе обработки платежей. Однако это не является массовым явлением.

В ПФУ отмечают, что ситуация не повлияла на стабильность социальных выплат. Сейчас проверяется некорректное списание средств, блокировка банковских карт, а также отсутствие или задержка сообщений.

Придется ли возвращать деньги

Если подтвердится, что деньги поступили ошибочно несколько раз:

  • каждый случай будут рассматривать отдельно;
  • автоматического списания средств не будет;
  • возврат будет осуществляться только по закону.

Что советуют получателям помощи

Не нужно самостоятельно возвращать средства. Необходимо дождаться официального подтверждения, что начисление было ошибочным.

При необходимости можно обращаться в отделения Пенсионного фонда, но уже в ближайшее время каждого получателя индивидуально проинформируют о механизме возврата.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут получить финансовую помощь от правительства Соединенных Штатов. Выплата является одноразовой и присоединиться к ней могут ВПЛ, которые оставили дома из-за агрессии РФ. Размер помощи составит 12 300 грн на одного человека.

Также Новини.LIVE сообщали о помощи людям с инвалидностью. Новую выплату от благотворительного фонда могут получить жители Сумской и Черниговской областей. Заявку можно оформить в телефонном режиме до 7 июня 2026 года.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
