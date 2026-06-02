Украинцам дважды начислили 1 500 грн: в ПФУ объяснили, что делать с деньгами

Многим украинцам на карты повторно пришла выплата от государства в размере 1 500 грн. Как оказалось, произошел технический сбой. Известно, что будет с деньгами, которые поступили по ошибке.

Почему задвоили выплаты

Пенсионный фонд объяснил, что проблема возникла из-за технического сбоя во время автоматического начисления помощи. В единичных случаях выплаты поступали дважды и фиксировались сбои в системе обработки платежей. Однако это не является массовым явлением.

В ПФУ отмечают, что ситуация не повлияла на стабильность социальных выплат. Сейчас проверяется некорректное списание средств, блокировка банковских карт, а также отсутствие или задержка сообщений.

Придется ли возвращать деньги

Если подтвердится, что деньги поступили ошибочно несколько раз:

каждый случай будут рассматривать отдельно;

автоматического списания средств не будет;

возврат будет осуществляться только по закону.

Что советуют получателям помощи

Не нужно самостоятельно возвращать средства. Необходимо дождаться официального подтверждения, что начисление было ошибочным.

При необходимости можно обращаться в отделения Пенсионного фонда, но уже в ближайшее время каждого получателя индивидуально проинформируют о механизме возврата.

