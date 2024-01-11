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Тарифи за світло — чи змінять ціни на електроенергію у січні

11 січня 2024 09:46
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Тарифи на комуналку — чи зміняться ціни на світло у січні
Робота з комунальними платіжками. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українцям в найближчий період не слід очікувати підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Ціни на електроенергію також залишаться незмінними, не зважаючи на те, що час від часу в інформаційному полі з'являються протилежні повідомлення.

Про це розповів голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський в етері телемарафону Єдині новини.

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Чи зміняться тарифи за світло до кінця опалювального сезону

За словами чиновника, станом на середину січня всі енергетики зосереджені на тому, аби успішно пройти осінньо-зимовий період. Проте розмови про те, щоби підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги до кінця цього періоду не ведуться. Тобто, до кінця опалювального сезону тариф на світло для українців не зазнає змін.

Констянтин Ущаповський також розповів, що українська енергосистема впоралася зі значним похолоданням, яке тривало в Україні в останні кілька днів. Він додав, що для забезпечення населення світлом не залучалася аварійна допомога з інших країн. Але, чиновник зазначив, що незабаром на українців очікує друга хвиля похолодання.

"Тому енергетики просять споживачів свідомо споживати та ощадливо використовувати електроенергію, особливо під час проходження ранкового та вечірнього піка навантаження на енергосистему", — підкреслив очільник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Скільки коштує електроенергія у січні

Єдиний тариф для всіх споживачів України з 1 червня перебуває на рівні 2,64 грн/кВт-год. Саме таку ціну платять українці за електроенергію у січні 2024 року.

До червня тариф був таким:

  • за умови споживання до 250 кВт-год — 1,44 грн;
  • за умови споживання більше 250 кВт-год — 1,68 грн.

Тобто, оновлений тариф більший на 83,3%, якщо людина раніше споживала до 250 кВт-год. А для решти споживачів зріс на 57%.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні побутових споживачів електричної енергії почнуть штрафувати та застосовувати інші види покарань. Відомо, кого з українців торкнеться.

Також ми писали про те, що у Національному банку України (НБУ) озвучили прогноз щодо тарифів на житлово-комунальні послуги. У 2024 році українці платитимуть за основні послуги за старими розцінками.

комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія
ціни в Україні
ціни
світло

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