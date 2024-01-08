Ціни на комунальні послуги зростуть — НБУ озвучив прогноз

Прилад обліку. Фото: Ukrenergo

У Національному банку України (НБУ) озвучили прогноз щодо тарифів на житлово-комунальні послуги. У 2024 році українці платитимуть за основні послуги за старими розцінками.

Про це йдеться в одному зі звітів регулятора.

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Як йдеться у прогнозі, тарифи можуть почати дорожчати на:

природний газ;

гарячу воду;

опалення.

Проте, це може статися через рік. Саме тоді може закінчитися дія мораторію на підвищення житлово-комунальні тарифи. Тому, поки що українці можуть користуватися послугами за доступними цінами.

У Нацбанку пояснюють, що відмова від підвищення цін на послуги ЖКГ дозволить загалом стримувати зростання цін в країні на тлі війни.

"Її (інфляцію) стримуватиме дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання. Який, за припущеннями цього прогнозу, буде скасовано лише у 2025 році", — наголошується у прогнозі.

Як підвищуватимуться ціни на послуги

У Центробанку запевняють, що навіть якщо у 2025 році знімуть заборону на підвищення комунальних тарифів, різкого цінового стрибка не буде. Очікується, що:

тарифи будуть зростати у кілька етапів;

процес буде супроводжуватися наданням більшої допомоги українцям у вигляді субсидій.

Незважаючи на велику потребу ліквідації дисбалансів в енергосекторі, подальші рішення уряду щодо приведення тарифів на комунальні послуги до ринкових рівнів будуть враховувати високу соціальну значущість тарифів.

"Очікується, що їх підвищення буде поетапним та супроводжуватиметься розширенням підтримки населення субсидіями", — додали в НБУ.

Що стосується тарифів на електроенергію, то за словами глава Міненерго, найближчим часом не варто очікувати підвищення тарифів на електричну енергію. Світло коштуватиме за поточними розцінками у 2,64 грн за кіловат-годину незалежно від обсягів споживання щонайменше до кінця опалювального сезону 2023/24.

За минулий рік, із листопада 2022-го до листопада 2023-го, тарифи на ЖКГ підскочили на 13%. Окрім електроенергії, зросли ціни на прибирання сміття (на 8,7%).

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики повідомили, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Україна буде нарощувати потужності генерації.

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