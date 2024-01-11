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Споживачів електроенергії попередили про штрафи — кого покарають

11 січня 2024 08:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи за борги — кого зі споживачів електроенергії чекає покарання
Прилад обліку. Фото: Ukrenergo
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні побутових споживачів електричної енергії почнуть штрафувати та застосовувати інші види покарань. Відомо, кого з українців торкнеться.

Про це повідомили у пресцентрі компанії Yasno.

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Покарання для українських боржників

Як зазначили у компанії, днями уряд вніс зміни до постанови щодо оплати житлово-комунальних послуг під час воєнного стану.

Документ передбачає, що тепер постачальники електричної енергії, зокрема компанія Yasno, мають право накладати штрафні санкції на тих споживачів, які не платять за ресурс.

При цьому каратимуть тих боржників, які проживають на територіях, які не перебувають під окупацією та де немає бойових дій.

"Водночас для населення, яке проживає на територіях, де ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані Росією, ці санкції не застосовуються", — зазначають в Yasno.

Які санкції чекають на українців

У компанії зауважили, що такі види покарань чекатимуть на споживачів:

  • накладення штрафів та пені за прострочення оплати чи неповна плата за комунальні послуги;
  • призупинення або повне припинення надання послуг з боку постачальників електроенергії у разі наявності боргу.

Щодо громадян, чиє майно було зруйноване унаслідок бойових дій і в ньому не проживають, у разі надання підтверджуючих документів, їх не каратимуть та не будуть стягувати заборгованість за електричну енергію, утворену після 24 лютого 2022 року.

Що буде з тарифами у 2024 році

Як запевняють в уряді, до кінця опалювального сезону в країні не переглядатимуть тарифи на електричну енергію для побутових споживачів.

Зараз один кіловат електрики обходиться українцям у 2,64 гривні. Всі платять за єдиним тарифом, водночас у нічні години можна платити менше.

Надалі деякі експерти прогнозують подорожчання ресурсу до 3,5 гривні за кВт/год. Про необхідність підвищення тарифів повідомляли у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні частина родин можуть платити за послуги житлово-комунального господарства удвічі менше. Для цього потрібно відповідати певним вимогам.

Також ми писали, раніше енергетики розповіли українцям про переваги двозонного лічильника. Його використання з нічним тарифом дозволить суттєво заощадити кошти.

комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія
штрафи
покарання

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