Тарифы на коммуналку — изменятся ли цены на свет в январе

Работа с коммунальными платежками. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам в ближайший период не нужно ожидать повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Цены на электроэнергию также останутся неизменными, несмотря на то, что иногда в информационном поле появляются противоположные сообщения.

Об этом рассказал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский в эфире телемарафона Едині новини.

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Изменятся ли тарифы за свет до конца отопительного сезона

По словам чиновника, на середину января все энергетики сосредоточены на том, чтобы успешно пройти осенне-зимний период. Однако разговоры о том, чтобы повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, до конца этого периода не ведутся. То есть, до конца отопительного сезона тариф на свет для украинцев не претерпевает изменений.

Константин Ущаповский также рассказал, что украинская энергосистема справилась со значительным похолоданием, которое длилось в Украине в последние несколько дней. Он добавил, что для обеспечения населения светом не привлекалась аварийная помощь из других стран. Но, чиновник отметил, что вскоре украинцев ожидает вторая волна похолодания.

"Поэтому энергетики просят потребителей сознательно потреблять и экономить электроэнергию, особенно во время прохождения утреннего и вечернего пика нагрузки на энергосистему", — подчеркнул глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Сколько стоит электроэнергия в январе

Единый тариф для всех потребителей Украины с 1 июня находится на уровне 2,64 грн/кВт-ч. Именно такую цену украинцы платят за электроэнергию в январе 2024 года.

До июня тариф был таким:

при потреблении до 250 кВт-ч — 1,44 грн;

при потреблении более 250 кВт-ч — 1,68 грн.

То есть, обновленный тариф больше на 83,3%, если человек раньше потреблял до 250 кВт-ч. А для остальных потребителей вырос на 57%.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине бытовые потребители электрической энергии начнут штрафовать и применять другие виды наказаний. Известно, кого из украинцев коснется.

Также мы писали о том, что в Национальном банке Украины (НБУ) озвучили прогноз по тарифам на жилищно-коммунальные услуги. В 2024 году украинцы будут платить за основные услуги по старым расценкам.