На скільки зросли ціни на комуналку у 2023 році

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2023 році вартість комунальних послуг в Україні суттєво зросла. Зокрема на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива ціни зросли на 12,8%.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики (Держстат).

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За даними Держстату, причиною зростання цін на комуналку стало підвищення вартості електроенергії із 1 червня майже на 70%.

Як змінилися ціни на комунальні послуги у 2023 році. Джерело: Держстат

За даними відомства, у 2023 році зросли такі тарифи:

на утримання та ремонт житла — на 3,4%,

на водопостачання — 0,8%,

на прибирання сміття — на 5,5%,

на каналізацію — на 0,7%

на послуги з управління багатоквартирними будинками — на 3,0%

на електроенергію — на 69,7%.

В той же час тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду у минулому році не змінилися.

Як змінилися тарифи на комунальні послуги у 2023 році. Джерело: Держстат

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у Національному банку України (НБУ) озвучили прогноз щодо тарифів на житлово-комунальні послуги. У 2024 році українці платитимуть за основні послуги за старими розцінками.

Також ми писали про те, що українці у 2024 році можуть оформити допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. Відомо, які доходи враховують для нарахування субсидії.