На скільки зросли ціни на комуналку у 2023 році

Як зросли тарифи на комуналку у 2023 році — дані Держстату
У 2023 році вартість комунальних послуг в Україні суттєво зросла. Зокрема на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива ціни зросли на 12,8%.
Про це йдеться в даних Державної служби статистики (Держстат).
На скільки та чому зросли ціни на комуналку у минулому році
За даними Держстату, причиною зростання цін на комуналку стало підвищення вартості електроенергії із 1 червня майже на 70%.
За даними відомства, у 2023 році зросли такі тарифи:
- на утримання та ремонт житла — на 3,4%,
- на водопостачання — 0,8%,
- на прибирання сміття — на 5,5%,
- на каналізацію — на 0,7%
- на послуги з управління багатоквартирними будинками — на 3,0%
- на електроенергію — на 69,7%.
В той же час тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду у минулому році не змінилися.
Що ще треба знати
Нагадаємо, що у Національному банку України (НБУ) озвучили прогноз щодо тарифів на житлово-комунальні послуги. У 2024 році українці платитимуть за основні послуги за старими розцінками.
Також ми писали про те, що українці у 2024 році можуть оформити допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. Відомо, які доходи враховують для нарахування субсидії.
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