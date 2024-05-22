Тарифи на електрику у 8 грн/кВт — українців попередили про ринкові ціни

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні за умови ринкових цін для побутових споживачів електроенергія коштувала б 8 грн/кВт. З огляду на це, під час ухвалення нового тарифу має бути знайдено політичний компроміс між реальною вартістю ресурсу і фінансовою спроможністю громадян.

З такою заявою виступив радник прем’єр-міністра Юрій Бойко під час ефіру "Громадського радіо".

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На переконання Бойка, зараз ринкова ціна на електроенергію діє для дрібного бізнесу. У середньому йдеться про близько 8 грн/кВт. Тобто це еквівалент собівартості, який сформовано на українському внутрішньому ринку.

Він вважає, що, з одного боку, держава не може собі дозволити встановити аналогічну ціну для населення. З іншого боку, нинішня ціна у 2,64 грн/кВт не здатна покрити чи не в повному обсязі покриває транспортну складову.

У зв'язку з цим, будь-яка нова ціна, яка буде меншою за ринкову, буде компромісом.

"Тому будь-яка цифра, відмінна від 8 грн, це політичний компроміс між тим, що вимагає галузь, і тим, що може дозволити собі держава як розумний баланс між економічною доцільністю та соціальним захистом населення", — пояснив він.

Чи можуть залишити колишні ціни

Як зазначив радник, чинний тариф в Україні втримати немає можливості. Підвищення цін на електроенергію не вдасться уникнути.

Тариф на рівні 2,64 грн/кВт зараз вже не дає можливості балансувати функціонування "Енергоатому" та "Укргідроенерго", які й покривають знижений тариф для побутових споживачів з власних оборотних фінансів.

Попри це, ринкових цифр точно не буде, переконаний експерт.

Як відомо, про запровадження нового тарифу на електроенергію з 1 червня 2024 року відверто говорять і в Кабінеті міністрів, і у Верховній Раді. Проте, як саме зміняться ціни, достеменно невідомо. Припускають, що вартість може зрости або до 4 грн/кВт, або підвищиться удвічі. Зокрема, розглядають можливість повернення до диференційованого тарифу.

Рік тому вартість електроенергії зросла до 2,64 грн/кВт-год. Тариф було зроблено "єдиним", а до того ціна залежала від обсягів використання:

1,44 грн (за кВт-год) — за споживання ресурсу до 250 кВт-год;

1,68 грн — якщо більше 250 кВт-год.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Держінспекції енергонагляду вважають чинний тариф на електричну енергію низьким навіть для мирного часу. Тоді як у воєнний час, через масштабні обстріли, сфера енергетики вимагає більше коштів.

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