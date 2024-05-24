Ціна на електрику в Україні занижена удвічі — як змінять тариф

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні нинішній тариф на електричну енергію для населення щонайменше занижений удвічі. Тому фінансові надходження від підвищення ціни, що заплановане з 1 червня 2024 року, пішли б на відновлення пошкодженої енергосистеми.

Про необхідність зростання тарифу повідомив віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець.

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Важливість зростання тарифу на світло

Посадовець наголосив, що державі під час війни немає звідки брати гроші на ремонти енергосистеми, пошкодженої ворогом. Тому будь-яке підвищення ціни на електроенергію для населення дозволило б залучити необхідні гроші.

"Будь-яке збільшення, воно зменшує дефіцит грошей на ринку електричної енергії, а зменшення дефіциту, звичайно, якщо кошти будуть з'являтися, то вони будуть направлені, в тому числі, на відновлення", — пояснив віцепрезидент.

Він зазначив, що зараз в країні тариф на електроенергію щонайменше удвічі занижений, ніж реально мали б платити побутові споживачі.

Чинний тариф, по суті, йде на покриття тільки вартості передачі та транспортування. Тоді як є ще сама вартість виробництва струму та бухгалтерські послуги.

Які зміниться ціна на електрику з 1 червня

Голова Міністерства енергетики Герман Галущенко повідомив, що рішення про нову ціну електроенергії мають ухвалити до кінця травня. При цьому новий тариф знову прив'яжуть до обсягу споживання. Зараз тривають дискусії щодо цін.

У підкомітеті з питань енергетичної безпеки Верховної Ради заявили, що одним з варіантів розглядають підвищення вартості удвічі. Тобто ціна може зрости з 2,64 грн/кВт-год до 5,2 грн/кВт.

Також лунали думки з боку експертів, що вартість може зрости дещо менше — до 4 грн/кВт. Водночас, ринкова вартість ресурсу для бізнесу становить 8 грн/кВт. На думку радника прем’єра Юрія Бойка, новий тариф не піднімуть до такого рівня, з огляду на війну, він стане політичним компромісом між реальною ціною та фінансовою спроможністю громадян.

Як відомо, уряд відмовився від диференційованого тарифу на електроенергію у червні 2023 року, підвищивши ціну до 2,64 гривні/кВт-год.

До того вартість різнилась залежно від спожитого обсягу ресурсу:

1,44 грн (за кВт-год) — до 250 кВт-год;

1,68 грн — якщо вище 250 кВт-год.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ексміністр енергетики Іван Плачков пояснив, в якому випадку можливе підвищення тарифу на світло в Україні.

Також ми повідомляли, що в Україні можуть діяти графіки погодинних відключень світла влітку через російські удари по об'єктах енергетики.