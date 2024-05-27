Тарифы на электричество, газ и воду — как изменятся цены с 1 июня

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с 1 июня 2024 года суммы в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги вырастут. Ожидается повышение стоимости электрической энергии.

О том, какие будут цены на электричество, газ и воду, говорится в материалах правительства, НКРЭКУ и НАК "Нафтогаз Украины"

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Подорожание электроэнергии с 1 июня

В правительстве ожидают, что для должной подготовки объектов энергетики к новому отопительному сезону в июне необходимо повысить цены на электричество.

В Министерстве энергетики заявили, что сейчас активно готовятся и рассчитывают ресурсы, на которые можно будет полагаться в подготовке к новому сезону.

Известно, что установить новый тариф на электричество планируют в зависимости от потребления. Окончательное решение станет известно в течение этой недели, то есть к концу весны.

"Мы сейчас рассматриваем этот дифференцированный подход... Будет дифференциация в зависимости от объема потребления электроэнергии", — сообщили в ведомстве.

В профильном комитете Верховной Рады и Минэнергетики предполагали, что цена может повыситься либо до 4 грн/кВт, либо до 5,2 грн/кВт.

В Центре Разумкова заявили, что повышение цены будет незначительным — до 3,50 грн/кВт.

Сейчас украинцы платят за электроэнергию 2,64 грн/кВт-ч. Такая цена была установлена с 1 июня 2023 года.

Тариф на природный газ с 1 июня

С 1 июня 2024 года стоимость газа для клиентов Нафтогаза будет оставаться на уровне 7,96 грн/куб. м. Тарифы на газ у остальных поставщиков будут в рамках от 7,7 до 9,90 грн за куб. м.

В апреле газоснабжающая компания Нафтогаз продлила действие тарифа "Фиксованный" еще на год из-за моратория на повышение цен. Период действия такого тарифа — с 1 мая по 30 апреля 2025 года включительно.

Стоимость водоснабжения с 1 июня

В небольших городах весной услуга водоснабжения подорожала. Власть на местах имеет право по своему усмотрению устанавливать стоимость этой услуги. Поэтому в некоторых городах цены выросли до 40%.

Для крупных городов Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод. В апреле планировали повысить тарифы для поставщиков холодной воды в Киеве и других городах, однако решение было отложено.

По проекту Нацкомиссии повышение тарифов на воду планировали в два этапа — с 1 апреля и 1 июля. В Киеве с апреля — с 30,38 до 40,77 грн за куб. То есть повышение должно было составить 34%.

Что еще стоит знать

Напомним, по мнению экспертов, нынешний тариф на электрическую энергию для населения, по меньшей мере, занижен вдвое. Поэтому финансовые поступления от повышения цены, которые запланированы с 1 июня 2024 года, пошли бы на восстановление поврежденной энергосистемы.

Также мы писали, что при рыночных ценах для бытовых потребителей электроэнергия стоила бы 8 грн/кВт. Однако новый тариф будет меньше.