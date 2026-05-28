Комунальні тарифи: де і як подорожчає вода в Україні у червні

У низці українських міст очікується зростання тарифів на воду, починаючи з 1 червня 2026 року. Ціни підвищаться в рамках норм нової законодавчої ініціативи, що надала право місцевій владі самостійно регулювати тарифи на житлово-комунальні послуги (ЖКП), зокрема на водопостачання та водовідведення.

Про те, де українці платитимуть більше, розповідає видання Новини.LIVE.

Нові права органів місцевого самоврядування

В Україні навесні 2026 року набув чинності закон №4777-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії", що передбачає надання права для органів місцевого самоврядування самостійно встановлювати тарифи на водопостачання для водоканалів у разі обслуговування понад 100 000 осіб.

Раніше тарифи на воду для великих компаній контролювала Нацкомісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Згідно з новими правилами, такий підхід для формування тарифів для органів місцевого самоврядування буде чинним до кінця воєнного стану в країні.

Де може подорожчати вода в Україні у червні

Причиною зростання цін на воду у великих містах є стрімке подорожчання електричної енергії, пального, матеріалів та обслуговування мереж. Тарифи не покривали собівартість водопостачання, а комунальні підприємства накопичували борги, тоді як інфраструктура потребувала постійного ремонту та модернізації.

Вартість водопостачання та водовідведення не переглядали під час війни, а тому водоканали по всій країні працювали на межі виживання, отримуючи дотації від уряду.

Раніше щороку водоканали оприлюднювали обґрунтування нових цін. Тепер завдяки новим нормам законодавства, можуть їх втілити у низці міст з наступного місяця, а тому громадянам доведеться платити більше.

Зокрема, відомо, що у Дніпрі з червня зросте тариф, що передбачатиме ціну за один кубометр на рівні 86,83 грн. У Кривому Розі очікується підвищення. Попередньо новий тариф становитиме 78 грн за кубічний метр.

Окрім того, КП "Луцькводоканал" має намір змінити тарифи. Зокрема планують збільшити його з 28 грн до 73 грн.

Також у Києві вода може коштувати близько 89 грн за кубічний метр, в Ужгороді — перевищить 96 грн, у Тернополі — коштуватиме майже 99, а в Павлограді тариф вже сягнув 113 грн. У деяких містах вартість перетнула позначку у 120-160 грн.

