Відмова від послуги з централізованого опалення: як зробити усе правильно

Людина миє руки під краном, платіжка й гроші.

В українців є можливість відмовитися від централізованого опалення. У такому разі сплачуваи за цю комунальну послугу вже буде не потрібно. Відомо, як це зробити.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Як відмовитися від централізованого опалення і що буде з рахунками

Споживачам, які не хочуть користуватися централізованим опаленням, як вказується на сайті Дія, треба звернутися до органу місцевого самоврядування. Крім заяви там вимагатимуть:

підтвердження, що споживачі облаштують в будівлі систему індивідуального чи автономного теплопостачання;

протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку чи витяг із протоколу про рішення щодо відключення будинку від центрального опалення, ухвалене співвласниками.

Документи розглянуть, а після цього відключать будинок від централізованого опалення.

"Відключення будівлі від централізованого опалення та/або гарячого водопостачання здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 1 вересня. Витрати, пов'язані з відключенням від центрального опалення та/або від гарячого водопостачання, здійснюються за рахунок власника (співвласників) та інших коштів, не заборонених Законом", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні хочуть виправити ситуацію, коли споживачі платять за тепло, якого фактично не отримували. Пропонується, зокрема, скасувати мінімальні частки середнього споживання тепла і рахувати енергію по-новому, залежно від типу приміщень. Оноволяться й рахунки за гарячу воду.

Так, витрати на внутрішньобудинкові системи гарячого водопостачання можуть перенесли в тариф. Тож окремих платежів не буде.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні подорожчала послуга з розподілу газу. З 1 квітня ціна є на понад 60% більшою. Поки це стосується лише певних споживачів, та з часом платитимуть більше усі.

Раніше Новини.LIVE писали, чому тарифи на водопостачання та водовідвення не є однаковими для усіх споживачів. Зараз найдорожчою ця послуга є для абонентів КП "Павлоградське ВУВКГ, які платять від 14,24 гривень до 39,42 гривень за кубометр води. Відомо, чому для кожного населеного пункту тарифи на воду різні.