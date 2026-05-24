Головна Фінанси Українцям можна скасувати комунальну послугу: що буде з рахунками

Українцям можна скасувати комунальну послугу: що буде з рахунками

Дата публікації: 24 травня 2026 08:45
Відмова від послуги з централізованого опалення: як зробити усе правильно
Людина миє руки під краном, платіжка й гроші. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В українців є можливість відмовитися від централізованого опалення. У такому разі сплачуваи за цю комунальну послугу вже буде не потрібно. Відомо, як це зробити. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Як відмовитися від централізованого опалення і що буде з рахунками

Споживачам, які не хочуть користуватися централізованим опаленням, як вказується на сайті Дія, треба звернутися до органу місцевого самоврядування. Крім заяви там вимагатимуть:

  • підтвердження, що споживачі облаштують в будівлі систему індивідуального чи автономного теплопостачання;
  • протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку чи витяг із протоколу про рішення щодо відключення будинку від центрального опалення, ухвалене співвласниками. 

Документи розглянуть, а після цього відключать будинок від централізованого опалення.

"Відключення будівлі від централізованого опалення та/або гарячого водопостачання здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 1 вересня. Витрати, пов'язані з відключенням від центрального опалення та/або від гарячого водопостачання, здійснюються за рахунок власника (співвласників) та інших коштів, не заборонених Законом", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, в Україні хочуть виправити ситуацію, коли споживачі платять за тепло, якого фактично не отримували. Пропонується, зокрема, скасувати мінімальні частки середнього споживання тепла і рахувати енергію по-новому, залежно від типу приміщень. Оноволяться й рахунки за гарячу воду.

Так, витрати на внутрішньобудинкові системи гарячого водопостачання можуть перенесли в тариф. Тож окремих платежів не буде. 

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні подорожчала послуга з розподілу газу. З 1 квітня ціна є на понад 60% більшою. Поки це стосується лише певних споживачів, та з часом платитимуть більше усі. 

Раніше Новини.LIVE писали, чому тарифи на водопостачання та водовідвення не є однаковими для усіх споживачів. Зараз найдорожчою ця послуга є для абонентів КП "Павлоградське ВУВКГ, які платять від 14,24 гривень до 39,42 гривень за кубометр води. Відомо, чому для кожного населеного пункту тарифи на воду різні. 

комунальні послуги водопостачання опалення
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
