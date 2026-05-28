Коммунальные тарифы: где и как подорожает вода в Украине в июне

В ряде украинских городов ожидается рост тарифов на воду, начиная с 1 июня 2026 года. Цены повысятся в рамках норм новой законодательной инициативы, предоставившей право местным властям самостоятельно регулировать тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), в частности на водоснабжение и водоотвод.

О том, где украинцы будут платить больше, рассказывает издание Новини.LIVE.

Новые права органов местного самоуправления

В Украине весной 2026 года вступил в силу закон №4777-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающий предоставление права для органов местного самоуправления самостоятельно устанавливать тарифы на водоснабжение для водоканалов в случае обслуживания более 100 000 человек.

Ранее тарифы на воду для крупных компаний контролировала Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Согласно новым правилам, такой подход для формирования тарифов для органов местного самоуправления будет действовать до конца военного положения в стране.

Где может подорожать вода в Украине в июне

Причиной роста цен на воду в крупных городах является стремительное подорожание электрической энергии, топлива, материалов и обслуживания сетей. Тарифы не покрывали себестоимость водоснабжения, а коммунальные предприятия накапливали долги, тогда как инфраструктура нуждалась в постоянном ремонте и модернизации.

Стоимость водоснабжения и водоотвода не пересматривали во время войны, а потому водоканалы по всей стране работали на грани выживания, получая дотации от правительства.

Ранее ежегодно водоканалы обнародовали обоснование новых цен. Теперь, благодаря новым нормам законодательства, могут их воплотить в ряде городов со следующего месяца, а потому гражданам придется платить больше.

В частности, известно, что в Днепре с июня вырастет тариф, предусматривающий цену за один кубометр на уровне 86,83 грн. В Кривом Роге ожидается повышение. Предварительно новый тариф составит 78 грн за кубический метр.

Кроме того, КП "Луцкводоканал" намерен изменить тарифы. В частности планируют увеличить его с 28 грн до 73 грн.

Также в Киеве вода может стоить около 89 грн за кубический метр, в Ужгороде — превысит 96 грн, в Тернополе — будет стоить почти 99, а в Павлограде тариф уже достиг 113 грн. В некоторых городах стоимость пересекла отметку в 120-160 грн.

