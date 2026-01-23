Відео
Блокування карт у ПриватБанку — причини та як уникнути

Блокування карт у ПриватБанку — причини та як уникнути

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 07:01
ПриватБанк може позбавити доступу до рахунків — перелік причин
Банківська карта та гроші. Фото: Новини.LIVE

Українці продовжують стикатися з блокуванням банківських карт під час здійснення операцій у 2026 році. Зокрема, деякі клієнти державного "ПриватБанку" повідомляють про втрату доступу до рахунків.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

Нові випадки блокування карт у ПриватБанку

Як зазначив один із клієнтів, ПриватБанк може заблокувати рахунок у разі оплати інтернеті або під час переказу з власної картки.

У своєму відгуку громадянин зазначив, що в разі здійснення подібних операцій можуть чекати проблеми з банківською системою. Чоловік навів власний негативний приклад такого розвитку подій.
 
"Якщо ви хочете користуватися нормальною банківською системою — з цим банком можете про це забути. Тому що він буде блокувати вам рахунок при будь-якій оплаті в інтернеті або навіть при переказі з власної картки на власну ж!", йдеться у дописі.

Чому ПриватБанк може блокувати картки клієнтів

Згідно з інформацією ПриватБанку, фінустанова без достатніх причин не може позбавити клієнта доступу до особистих фінансів. Часто вони пов’язані з недотриманням вимог користування банківськими послугами з боку самих громадян. Найбільш поширеними підставами для блокування карт є:

  • порушення зобов’язань перед банківською фінустановою, передбачених договором обслуговування (йдеться про оплату кредиту, операцій з депозитами);
  • ігнорування вимоги актуалізації даних (у ПриватБанку попереджали про необхідність регулярного оновлення персональних даних, зокрема щодо свого фінансового стану, місця роботи/проживання);
  • невиконання судових рішень чи виконавчих проваджень (зокрема, у разі наявності протермінованих штрафів і невиплаченої заборгованості);
  • у разі відсутності фінансових операцій за картою;
  • помилкового введення PIN-коду тричі поспіль;
  • закінчення терміну дії карти;
  • фінансовий моніторинг на предмет джерел походження коштів. 

Вищеперелічені проблеми можна виправити, зокрема, у разі завершення терміну дії — достатньо звернутися у відділення для перевипуску карти. У разі блокування через фінансовий моніторинг необхідно надати документи про законність коштів.

Раніше ми писали, що у "Приват24" з'явився новий сервіс для клієнтів. Тепер там доступна послуга для розподілу спільних витрат. 

Також повідомлялося, що у ПриватБанку продовжили термін дії карт під час воєнного стану. Проте дехто має замінити пластик. 

ПриватБанк гроші банки банківські карти блокування
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
