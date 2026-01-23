ПриватБанк може позбавити доступу до рахунків — перелік причин

Блокування карт у ПриватБанку — причини та як уникнути
Українці продовжують стикатися з блокуванням банківських карт під час здійснення операцій у 2026 році. Зокрема, деякі клієнти державного "ПриватБанку" повідомляють про втрату доступу до рахунків.
Про це йдеться на порталі "Мінфін".
Нові випадки блокування карт у ПриватБанку
Як зазначив один із клієнтів, ПриватБанк може заблокувати рахунок у разі оплати інтернеті або під час переказу з власної картки.
У своєму відгуку громадянин зазначив, що в разі здійснення подібних операцій можуть чекати проблеми з банківською системою. Чоловік навів власний негативний приклад такого розвитку подій.
"Якщо ви хочете користуватися нормальною банківською системою — з цим банком можете про це забути. Тому що він буде блокувати вам рахунок при будь-якій оплаті в інтернеті або навіть при переказі з власної картки на власну ж!", — йдеться у дописі.
Чому ПриватБанк може блокувати картки клієнтів
Згідно з інформацією ПриватБанку, фінустанова без достатніх причин не може позбавити клієнта доступу до особистих фінансів. Часто вони пов’язані з недотриманням вимог користування банківськими послугами з боку самих громадян. Найбільш поширеними підставами для блокування карт є:
- порушення зобов’язань перед банківською фінустановою, передбачених договором обслуговування (йдеться про оплату кредиту, операцій з депозитами);
- ігнорування вимоги актуалізації даних (у ПриватБанку попереджали про необхідність регулярного оновлення персональних даних, зокрема щодо свого фінансового стану, місця роботи/проживання);
- невиконання судових рішень чи виконавчих проваджень (зокрема, у разі наявності протермінованих штрафів і невиплаченої заборгованості);
- у разі відсутності фінансових операцій за картою;
- помилкового введення PIN-коду тричі поспіль;
- закінчення терміну дії карти;
- фінансовий моніторинг на предмет джерел походження коштів.
Вищеперелічені проблеми можна виправити, зокрема, у разі завершення терміну дії — достатньо звернутися у відділення для перевипуску карти. У разі блокування через фінансовий моніторинг необхідно надати документи про законність коштів.
Раніше ми писали, що у "Приват24" з'явився новий сервіс для клієнтів. Тепер там доступна послуга для розподілу спільних витрат.
Також повідомлялося, що у ПриватБанку продовжили термін дії карт під час воєнного стану. Проте дехто має замінити пластик.
Читайте Новини.LIVE!