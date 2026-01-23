ПриватБанк може позбавити доступу до рахунків — перелік причин

Банківська карта та гроші. Фото: Новини.LIVE

Українці продовжують стикатися з блокуванням банківських карт під час здійснення операцій у 2026 році. Зокрема, деякі клієнти державного "ПриватБанку" повідомляють про втрату доступу до рахунків.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

Нові випадки блокування карт у ПриватБанку

Як зазначив один із клієнтів, ПриватБанк може заблокувати рахунок у разі оплати інтернеті або під час переказу з власної картки.

У своєму відгуку громадянин зазначив, що в разі здійснення подібних операцій можуть чекати проблеми з банківською системою. Чоловік навів власний негативний приклад такого розвитку подій.



"Якщо ви хочете користуватися нормальною банківською системою — з цим банком можете про це забути. Тому що він буде блокувати вам рахунок при будь-якій оплаті в інтернеті або навіть при переказі з власної картки на власну ж!", — йдеться у дописі.

Чому ПриватБанк може блокувати картки клієнтів

Згідно з інформацією ПриватБанку, фінустанова без достатніх причин не може позбавити клієнта доступу до особистих фінансів. Часто вони пов’язані з недотриманням вимог користування банківськими послугами з боку самих громадян. Найбільш поширеними підставами для блокування карт є:

порушення зобов’язань перед банківською фінустановою, передбачених договором обслуговування (йдеться про оплату кредиту, операцій з депозитами);

ігнорування вимоги актуалізації даних (у ПриватБанку попереджали про необхідність регулярного оновлення персональних даних, зокрема щодо свого фінансового стану, місця роботи/проживання);

невиконання судових рішень чи виконавчих проваджень (зокрема, у разі наявності протермінованих штрафів і невиплаченої заборгованості);

у разі відсутності фінансових операцій за картою;

помилкового введення PIN-коду тричі поспіль;

закінчення терміну дії карти;

фінансовий моніторинг на предмет джерел походження коштів.

Вищеперелічені проблеми можна виправити, зокрема, у разі завершення терміну дії — достатньо звернутися у відділення для перевипуску карти. У разі блокування через фінансовий моніторинг необхідно надати документи про законність коштів.

