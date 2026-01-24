ПриватБанк отменил анонсированные новые тарифы — что надо знать

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" решил отказаться от анонсированных ранее планов о введении с 2026 года тарифа на услугу по отправке карт. Речь идет о сервисе заказа карт как по Украине, так и за границу.

Об этом говорится на официальном портале банковского учреждения.

Бесплатная доставка карт для клиентов ПриватБанка

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, услуга доставки карт клиентам банка по всему миру останется бесплатной до конца текущего года. Ранее в банке предупреждали, что тариф на такой сервис составит 80 грн.

"ПриватБанк продолжает бесплатную доставку карт в 2026 году. В прошлом году клиенты ПриватБанка получили с доставкой по Украине и за границу более 1,2 млн платежных карт банка", — говорится в сообщении.

По этой информации, в 2025 году наиболее популярна такая услуга была среди жителей Киева, а также Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Одесской, Полтавской и Винницкой областей.

В то же время, за границу ПриватБанк отправил карты с доставкой почти для 150 тысяч украинцев. Больше всего таким сервисом пользовались в Польше, Германии, Чехии, США, Великобритании, Франции и Испании.

В финучреждении напомнили, что с начала войны ПриватБанк пролонгировал срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговых сетях и снятия наличных средств.

Как клиентам заказать доставку карты

При необходимости перевыпуска карты для расчетов в интернет-магазинах можно оформить мгновенно цифровую карту в мобильном приложении "Приват24" или заказать пластиковую аналог с доставкой.

Сделать заказ можно в несколько кликов и получить карту в отделении или почтомате Новой Почты в украинских регионах и через Новую Почту или Укрпочту в более чем 60 стран мира.

Для того, чтобы заказать карту, необходимо:

в приложении зайти в меню "Все карты";

выбрать необходимую карту для осуществления перевыпуска;

войти в ее настройки;

нажать на опцию "Заказать карту";

подтвердить заказ доставки карты.

По Украине карту доставят за 24 часа, а за рубежом через курьера Новой почты за неделю-две, через Укрпочту — от одной недели до 30 дней.

