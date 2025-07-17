Тарифы на переводы валюты на зарубежные карты в ПриватБанке — что изменилось

Тарифы в ПриватБанке на переводы валюты — что нужно знать
В государственном финучреждении "ПриватБанк" рассказали о том, какие действуют тарифы на операции международных валютных переводов. Там уточнили, что до конца 2025 года предусмотрены особые правила.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию госбанка.
Тарифы на переводы валюты на зарубежные карты в ПриватБанке
С вопросом, какие предусмотрены тарифы на международные переводы в мобильном приложении "Приват24" и через другие каналы на зарубежные карты по всему миру, обращаются клиенты в социальных сетях.
В финучреждении отметили, что тарифы обнародованы на официальном портале. Стоимость зависит от способа отправки средств.
До конца года действуют сниженные тарифы на международные переводы в "Приват24". В частности, вдвое дешевле обойдется стоимость отправки с карты на международную карту через приложение. Комиссия составляет 1% (минимум 50 грн). Перевод с карты на международную карту не через сервисы ПриватБанка также стоит 1%.
В то же время за переводы с карты Mastercard зарубежного финучреждения на карту ПриватБанка через "Приват24" взимают по 1,5%.
С карты Visa зарубежного банка на карту ПриватБанка в приложении "Приват24" комиссию взимают в размере 1,5%.
Стоимость отправки международных переводов на сторонних сервисах (Quasi Cash операции) составляет 2%.
Как осуществить перевод в ПриватБанке
Для осуществления валютного перевода в ПриватБанке на зарубежную карту можно воспользоваться веб-версией или приложением "Приват24". Далее нужно сделать следующие шаги:
- в меню найти пункт "Перевод на карту";
- ввести данные зарубежной карты;
- указать необходимую сумму перевода;
- подтвердить операцию.
"Отправить зарубежный перевод возможно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро", — добавили в банке.
Ранее мы писали о том, что в ПриватБанке в июле произошли некоторые изменения для клиентов. Финучреждение обновило приложение "Приват24 для бизнеса" по ряду базовых сервисов мобильного банкинга.
Также сообщалось, что в ПриватБанке с 2026 года изменятся правила по оплате услуг. В частности, некоторые будут иметь фиксированную стоимость.
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