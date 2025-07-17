Тарифы на переводы валюты на зарубежные карты в ПриватБанке — что изменилось

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "ПриватБанк" рассказали о том, какие действуют тарифы на операции международных валютных переводов. Там уточнили, что до конца 2025 года предусмотрены особые правила.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию госбанка.

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Тарифы на переводы валюты на зарубежные карты в ПриватБанке

С вопросом, какие предусмотрены тарифы на международные переводы в мобильном приложении "Приват24" и через другие каналы на зарубежные карты по всему миру, обращаются клиенты в социальных сетях.

В финучреждении отметили, что тарифы обнародованы на официальном портале. Стоимость зависит от способа отправки средств.

До конца года действуют сниженные тарифы на международные переводы в "Приват24". В частности, вдвое дешевле обойдется стоимость отправки с карты на международную карту через приложение. Комиссия составляет 1% (минимум 50 грн). Перевод с карты на международную карту не через сервисы ПриватБанка также стоит 1%.

В то же время за переводы с карты Mastercard зарубежного финучреждения на карту ПриватБанка через "Приват24" взимают по 1,5%.

С карты Visa зарубежного банка на карту ПриватБанка в приложении "Приват24" комиссию взимают в размере 1,5%.

Стоимость отправки международных переводов на сторонних сервисах (Quasi Cash операции) составляет 2%.

Тарифы на переводы. Источник: ПриватБанк

Как осуществить перевод в ПриватБанке

Для осуществления валютного перевода в ПриватБанке на зарубежную карту можно воспользоваться веб-версией или приложением "Приват24". Далее нужно сделать следующие шаги:

в меню найти пункт "Перевод на карту";

ввести данные зарубежной карты;

указать необходимую сумму перевода;

подтвердить операцию.

"Отправить зарубежный перевод возможно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро", — добавили в банке.

Ранее мы писали о том, что в ПриватБанке в июле произошли некоторые изменения для клиентов. Финучреждение обновило приложение "Приват24 для бизнеса" по ряду базовых сервисов мобильного банкинга.

Также сообщалось, что в ПриватБанке с 2026 года изменятся правила по оплате услуг. В частности, некоторые будут иметь фиксированную стоимость.