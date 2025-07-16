ПриватБанк оновив частину сервісів — що потрібно знати

Застосунок Приват24 на мобільному пристрої. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Частину клієнтів державного "ПриватБанку" з 15 липня 2025 року торкнулися зміни. Йдеться про оновлення застосунку "Приват24 для бізнесу" для українських підприємців.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію фінустанови.

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У банку зазначили, що в рамках оновлення застосунку "Приват24 для бізнесу" до версії 3.30.0 для користувачів Android та iOS клієнтам стане доступним розширений функціонал, покликаний спростити доступ до банківських сервісів.

Так, зміни торкнулися низки базових пропозицій мобільного банкінгу:

Оформлення кредитів

Тепер підприємцям доступне оформлення кредитного ліміту "Підприємницький" прямо в застосунку. Туди входить:

перегляд умов;

подання заявки;

підписання кредитної угоди.

Окрім того, надано змогу керувати наявними кредитними угодами. А саме: змінювати суму ліміту, призупиняти/відновлювати, повністю погашати.

Виписка про операції

З'явилась функція перегляду інформаційних повідомлень, покликана покращити інформованість клієнтів про операції. Зокрема, таке інтерактивне інформаційне повідомлення про операції підвищить прозорість.

Відкриття депозитів

Надано можливість щодо відкриття угод з підписанням додаткових документів. Фізичні особи-підприємці (ФОП) зможуть відкривати договори зі стандартними документами онбордингу:

йдеться про анкети CRS щодо статусу податкового резидентства;

довідки про гарантування вкладів.

За даними фінустанови, зміни у функціоналі "Приват24 для бізнесу" мають зробити банківські операції більш зручними та доступними, що спростять управління фінансами з гаджетів.

Можливості "Приват24 для бізнесу"

Загалом у мобільному застосунку "Приват24 для бізнесу" надані такі можливості для підприємців:

створювати й обмінювати шаблонні документи онлайн;

реєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі;

працювати з податками;

виставляти рахунки на оплату (інвойси) між юрособами та підприємцями;

створювати миттєві платежі на основі рахунку-фактури з автоматично заповненими реквізитами покупців чи продавців;

створювати та подавати звіти до держорганів онлайн;

імпортувати документи з інших облікових систем;

отримувати безкоштовну техпідтримку 24/7.

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