Рух коштів на рахунках в ПриватБанку — які діють тарифи на повідомлення

Застосунок Приват24 на мобільному пристрої. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "ПриватБанк" розповіли про вартість різних типів повідомлень про рух коштів за картковим рахунком. Також уточнили, чи можна перейти на інший вид сповіщень та відмовитись від послуги.



Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на інформацію держбанку.

Тарифи за повідомлення про операції за рахунком у ПриватБанку

Із питанням, які діють комісії на способи сповіщення про рух коштів за картковим рахунком, звертаються клієнти до банку у соцмережах. Йдеться про повідомлення, що інформують про зарахування коштів, зняття готівки та про безготівкові розрахунки.

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Як повідомили у фінустанові, клієнтам представлено на вибір кілька варіантів такого сповіщення у ПриватБанку, зокрема, клієнти мають право самостійно обрати найбільш вдалий з них.

Загалом передбачене надходження повідомлень від ПриватБанку за такими каналами:

через застосунок "Приват24";

через Telegram-бот;

на E-mail;

через SMS;

через послугу "Всі SMS".

У ПриватБанку зазначили, що тарифи оприлюднено на офіційному сайті. Вони різняться залежно від способу надходження.

Зокрема, всі повідомлення, які надходять через "Приват24", Telegram-бот, E-mail, є безкоштовними для всіх клієнтів.

Водночас за SMS-повідомлення для всіх клієнтів, зокрема одержувачів пенсійних виплат, встановлена щомісячна комісія. Проте це не стосується Premium-клієнтів.

Послугу "Всі SMS" варто підключити, коли немає змоги користуватися смартфоном або є загроза зникнення інтернету. Клієнти отримуватимуть SMS щодо всіх карткових операцій з коштами: зняття готівки, надходження, безготівкові розрахунки. Коштує такий сервіс 39 грн на місяць. Тариф незмінний вже два роки.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Чи можна відмовитися від послуги та як змінити канал сповіщення

Щодо можливості відключити послугу, то вона не передбачена. Клієнт може відмовитися тільки від рекламних повідомлень: акцій, продуктів та послуг банку, партнерства.

Щоб відмовитися від рекламних повідомлень, треба зателефонувати за номером 3700. Також можна звернутися до чату "Допомога Онлайн" на порталі банку чи в застосунку "Приват24".

Водночас, клієнти мають право змінити канал інформування. Це можна зробити через мобільний застосунок чи вебверсію "Приват24".

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