Ощадбанк списує за одну з послуг 480 грн: хто і як може її вимкнути

Чоловік похилого віку зі смартфоном, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Клієнтам держфінустанови "Ощадбанк" надається кілька різновидів автоматичного інформування про здійснення фінансових операцій, які суттєво різняться за вартістю. Зокрема, за деякими тарифними планами передбачається щорічне стягнення у 480 грн, а той, хто не бажає переплачувати, може взагалі відмовитися від такого сервісу.

Про те, які ціни на послугу та як правильно від неї відмовитися, розповідають Новини.LIVE.

За яких умов Ощадбанк стягує по 480 грн щорічно

У 2026 році у держбанку частково переглянули тарифні плани на обслуговування поточних рахунків з використанням банківських карт. Зокрема, встановили нову ціну на сервіс інформування про фіноперації.

Відповідна послуга зросла у вартості одразу для трьох типів карт від Ощаду. Нову вартість встановили на:

цифрові або фізичні дебетові карти для звичайних розрахунків "Моя картка";

кредитні карти за умовами тарифного пакета "MORE";

"Дитячі карти Лайк'ю", що доступні для найменших клієнтів із шести років.

Відповідно до нових правил, вартість на інформування від банківської установи змінилась так, залежно від каналу:

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на SMS-повідомлення — 40 грн/міс. замість 25 грн, за рік — 480 грн;

для повідомлень у Viber — 25 грн/міс. замість 15 грн, за рік — 300 грн.

Як не платити за сповіщення від Ощадбанку

У банку доступний альтернативний варіант отримання сповіщення про фінансові операції, що дозволить не переплачувати за послугу. Йдеться про підключення push-сповіщень через мобільний застосунок "Ощад24/7". За такий вид повідомлень не передбачена окрема плата.

Загалом у фінустанові є різні канали інформування на вибір:

push-сповіщення через "Ощад24/7";

повідомлення у Viber;

інформування через SMS;

повідомлення по електронній пошті.

Обрати потрібний тип інформування можна у застосунку, виконавши такі кроки:

зайти у налаштування картки;

натиснути на опцію "Ще" у меню;

зайти в пункт "Налаштування";

обрати розділ "Повідомлення";

підключити сповіщення.

Також обрати тим сповіщень або змінити можна через чат-бот Ощаду у Viber, Telegram, Facebook.

Уточнити можливість відлючення SMS-повідомлень можна, звернувшись до контакт-центру зі свого фінансового номера: 0 800 210 800 (безплатно по Україні).

Найбільш надійним варіантом відмови від сповіщень буде особистий візит до відділення Ощадбанку в межах регіону, де було відкрито рахунок.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку змінили правила для валютних операцій в рамках постанови НБУ. Клієнтам надали ширші можливості через збільшені ліміти. Згідно зі змінами, затверджені такі рамки: до 200 000 грн щомісяця для купівлі валюти безготівково.

Ще Новини.LIVE писали, що в Ощадбанку розповіли про вісім причин для відхилення платежів, що здійснються за картками. Зокрема, окрім дії лімітів Національного банку для переказів та зняття готівки на добу, є й інші фактори для скасування транзакцій. Зокрема, іноді операції не здійснюють через нетипову суму чи країну розрахунку.