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Главная Финансы Тарифы в Ощадбанке: за что списывают 480 грн и как избежать платы

Тарифы в Ощадбанке: за что списывают 480 грн и как избежать платы

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 06:01
Ощадбанк взимает 480 грн за одну из услуг: кто и как может ее отключить
Пожилой мужчина со смартфоном, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиентам государственного финансового учреждения "Ощадбанк" предлагается несколько вариантов автоматического информирования об осуществлении финансовых операций, которые существенно различаются по стоимости. В частности, по некоторым тарифным планам предусмотрена ежегодная плата в размере 480 грн, а те, кто не желает переплачивать, могут вообще отказаться от такой услуги.

О том, каковы цены на эту услугу и как правильно от нее отказаться, рассказывают Новини.LIVE.

При каких условиях Ощадбанк взимает по 480 грн ежегодно

В 2026 году в госбанке частично пересмотрели тарифные планы на обслуживание текущих счетов с использованием банковских карт. В частности, установили новую цену на услугу информирования о финансовых операциях.

Стоимость данной услуги выросла сразу для трех типов карт от Ощада. Новую стоимость установили на:

  • цифровые или физические дебетовые карты для обычных расчетов "Моя карта";
  • кредитные карты по условиям тарифного пакета "MORE";
  • "Детские карты Лайкью", доступные для самых маленьких клиентов с шести лет.

В соответствии с новыми правилами стоимость уведомлений от банковского учреждения изменилась следующим образом, в зависимости от канала:

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  • на SMS-сообщения — 40 грн/мес. вместо 25 грн, в год — 480 грн;
  • для сообщений в Viber — 25 грн/мес. вместо 15 грн, в год — 300 грн.

Как не платить за уведомления от Ощадбанка

В банке доступен альтернативный вариант получения уведомлений о финансовых операциях, который позволит не переплачивать за услугу. Речь идет о подключении push-уведомлений через мобильное приложение "Ощад24/7". За такой вид уведомлений отдельная плата не предусмотрена.

В целом в финансовом учреждении есть различные каналы информирования на выбор:

  • push-уведомления через "Ощад24/7";
  • сообщения в Viber;
  • информирование через SMS;
  • сообщения по электронной почте.

Выбрать нужный тип уведомлений можно в приложении, выполнив следующие действия:

  • зайти в настройки карты;
  • нажать на опцию "Еще" в меню;
  • перейти в раздел "Настройки";
  • выбрать раздел "Уведомления";
  • включить уведомления.

Также выбрать тип уведомлений или изменить настройки можно через чат-бот "Ощада" в Viber, Telegram, Facebook.

Уточнить возможность отключения SMS-уведомлений можно, обратившись в контакт-центр со своего банковского номера: 0 800 210 800 (бесплатно по Украине).

Наиболее надежным вариантом отказа от уведомлений будет личный визит в отделение Ощадбанка в пределах региона, где был открыт счет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке изменили правила для валютных операций в рамках постановления НБУ. Клиентам предоставили более широкие возможности за счет увеличенных лимитов. Согласно изменениям, утверждены следующие рамки: до 200 000 грн ежемесячно для покупки валюты безналичным способом.

Также Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке рассказали о восьми причинах для отклонения платежей, осуществляемых по картам. В частности, помимо действия лимитов Национального банка на переводы и снятие наличных в сутки, существуют и другие факторы, приводящие к отмене транзакций. В частности, иногда операции не проводятся из-за нетипичной суммы или страны расчета.

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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