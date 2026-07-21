Переказ грошей з рахунку ФОП на власну картку в Ощадбанку: що варто знати

Гроші та картка, банківське відділення. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Бізнес-клієнти державного "Ощадбанку" іноді можуть мати проблеми з Державною податковою службою (ДПС) у разі здійснення переказу коштів з підприємницького рахунку на особисту картку. Податківці можуть розцінити це як спробу штучно скоротити виторг і суму податків до сплати.

Новини.LIVE розповідають, як зняти кошти з рахунку ФОП без порушення норм законодавства.

Що треба знати про рахунки ФОП в Ощадбанку

За інформацією банку, бізнес-клієнти можуть вільно витрачати гроші з рахунку фізособи-підприємця на власні потреби, згідно з Господарським кодексом.

Для підприємців немає обмежень щодо максимальної кількості розрахункових рахунків, а тому можна укладати договори з будь-якою кількістю фінустанов, обираючи найвигідніші умови. Перекази між власними рахунками фізособи-підприємця є законними і не оподатковуються, оскільки йдеться про переміщення задекларованих коштів.

Кодекс передбачає, що діяльність підприємця є самостійною та передбачає отримання прибутку: залишок коштів після сплати податків вважається чистим доходом, яким дозволяється керувати за власний розсуд. Однак є нюанс — для цього потрібно переказати суму коштів з рахунку ФОП на особовий рахунок.

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Також не можна приймати оплату від клієнтів на особисті картки. Якщо податкова виявить регулярні грошові перекази від сторонніх осіб, ці кошти можуть не визнати доходом. Вони будуть розцінені як дохід фізособи та оподатковані за базовою ставкою 18% ПДФО та 5% військового збору.

Як переказати гроші з рахунку ФОП на власну картку в Ощадбанку

Переказати необхідну суму можна безготівковим переказом на власну картку, врахувавши важливий момент: у призначенні платежу необхідно вказати "Перерахування власного прибутку ФОП (ПІБ) після сплати податків на власну карту для особистих потреб. Без ПДВ".

Здійснити транзакцію з рахунку ФОП на карту можна в онлайн-банкінгу, застосувавши опцію "Переказ на власну картку". Виконувати переказ можна тільки після сплати податків і подання звітності, де зазначено чистий дохід. Відповідна сума дозволяється для переказу та виведення.

Згідно із законом "Про фінмоніторинг", зняття готівки з рахунку фізособи-підприємця в сумі понад 400 000 грн або еквіваленту у валюті автоматично підпадатиме під контроль. Транзакція понад цю межу буде розцінена як підозріла.

Через посилення моніторингу Нацбанку за операціями з готівкою, підозри можуть викликати регулярне зняття з рахунку ФОП через банкомати або каси великих сум (понад 100 000 грн на місяць). Тому варто дотримуватися відповідної межі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку клієнти можуть отримати бонуси на покупки у вигляді сертифікатів Giftmall номіналом 1 000 грн. Взяти участь у розіграші можна, оформивши автоцивілку у відділеннях банку. Укладення такої угоди автоматично дасть змогу стати претендентом на грошові призи.

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