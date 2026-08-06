В Ощадбанку назвали вісім причин для відхилення платежів: що варто знати

Людина тримає картку, відділення банку. Фото: Ощадбанк, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" назвали вісім причин відхилення платежів, здійснених картками. Зокрема, там нагадали про дію лімітів Національного банку України (НБУ) для переказів на картки інших фізосіб та зняття готівки на день, що може стати одним із факторів скасування транзакцій.

Про те, через що система може скасовувати операції, розповідає сайт Новини.LIVE.

Які причини відмов для платежів в Ощадбанку

За інформацією фінустанови, бувають ситуації, коли система не пропускає платежі навіть під час повторного запиту.

Для того, щоб зрозуміти суть проблеми, необхідно уважно ознайомитися з наданим поясненням від банку. Як правило, за кожною невдалою транзакцією фінустанова надає інформацію у терміналі, застосунку чи на екрані банкомата, де вказана причина відмови та код помилки. Загалом існує вісім основних причин для відмови:

Відхилення банком (код 05)

За такої обставини операція не здійснюється через відмову банком. В основному йдеться про підозру у шахрайстві, нетипову суму чи країну розрахунку, перевищення лімітів. Для уточнення варто звернутися у службу підтримки.

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Недостатньо коштів (код 51)

Йдеться про очевидну відсутність достатньої суми на балансі. Таке може трапитися, якщо банком передбачені додаткові комісії або недостатньо суми під час конвертації валюти. За таких обставин необхідно просто переказати кошти з інших карток.

Термін дії карти завершився (код 54/04)

Через воєнний стан Ощадбанк регулярно продовжує термін дії карт. Зокрема, для більшості вони будуть чинними до кінця року. Проте декому старі картки були заблоковані. Йдеться про пластикові картки, термін дії яких добіг кінця з 2022 року, а клієнт взагалі не користувався нею чи на балансі були відсутні кошти. За таких умов потрібно звернутися до банку для перевипуску картки.

Операція заборонена (код 57)

Таке сповіщення говорить про те, що тип картки клієнта не дає змоги зробити відповідну транзакцію. Йдеться про заборону переказів на валютні карти закордонних фінустанов, вимкнені онлайн-платежі, перевищення ліміту P2P. У службі підтримки банку мають уточнити проблему.

Перевищено ліміт суми операції (код 61)

Йдеться про особисті ліміти, які можна підкоригувати в налаштуваннях через застосунок банку чи на сайті. Також може йтися про ліміти, встановлені Нацбанком. Для цього необхідно перевірити обмеження, змінити ліміти та повторити спробу або ж дочекатися оновлення періоду обмежень з боку регулятора.

Помилка зв'язку (код 91)

Таке повідомлення вказує на те, що відбувся технічний збій у банку, платіжної системи, терміналу чи банкомату чи фінустанови-еквайра. Для з'ясування необхідно звернутися до свого банку, щоб уточнити причину та терміни вирішення проблеми.

Платежі з даної картки чи рахунку заборонені

Така інформація може вказувати на те, що на рахунок поширилися адміністративні обмеження для видаткових фінансових операцій. Такі санкції відбуваються у рамках арешту, завершення терміну дії картки або внутрішнього рішення банку з питань безпеки. Для цього варто звернутися до відділення банку та надати документи, що підтвердять доходи й особу.

Зовнішня відмова міжнародної платіжної системи

Відповідне сповіщення може надійти, коли запит відхилено на рівні міжнародної мережі у зв'язку з технічними роботами, збоєм у каналі зв’язку між банками або через підозру в здійсненні шахрайських операцій. За такої ситуації можна через певний час спробувати розрахуватися картою іншої платіжної системи чи уточнити проблему у службі підтримки компанії.

Інші можливі причини для відхилення операцій

Також іноді можуть зустрічатися повідомлення з іншими причиним для відхилення фінансових платежів за карткою. А саме:

код 65 — завелика кількість транзакцій за короткий час;

код 62 — обмеження за карткою, шахрайство, арешти, підозріла активність;

92 — неправильний/недійсний номер картки отримувача.

У банку зауважили, що у разі виникнення подібних проблем найкращим рішенням буде звернення до служби підтримки.

Для зв'язку з банком в Україні потрібно використовути безкоштовний номер 0-800-210-800 або додаткові міські лінії (044) 350-01-33 та (044) 363-01-33.

Для дзвінків з-за кордону діє номер (044) 247-84-18, а також безплатні інтернет-дзвінки через офіційний портал та Viber.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, які проблеми можуть чекати клієнтів з документами у касах відділень Ощадбанку. Хоч в Україні застосунок "Дія" вважається офіційним засобом для підтвердження особи, у фінустанові досі можуть просити надати паперовий аналог. Там пояснили, що не всі сервіси синхронізувались із електронними послугами.

Ще Новини.LIVE писали, що в Ощадбанку розповіли, чому можуть заблокувати пенсійні кошти клієнтам. Попри те, що йдеться про людей похилого віку, Пенсійний фонд нараховує гроші на звичайні карткові рахунки без спецпризначення. З-поміж основних підстав для арешту рахунку — борги за кредитами та зі сплати комунальних послуг.