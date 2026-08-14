Ощадбанк уточнив, як змінились правила та ліміти на валютні операції у серпні

Відділення банку, дівчина з карткою. Фото: Magnific, Ощадбанк. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року для клієнтів державної фінустанови "Ощадбанк" змінилися правила для здійснення валютних операцій в рамках рішення Національного банку України (НБУ) щодо послаблень обмежень. Громадяни отримали значно ширші можливості завдяки збільшеним лімітам.

Про те, які тепер суми доступні для різних операцій у банку, розповідає редакція Новини.LIVE.

Що треба знати клієнтам Ощадбанку про валютні зміни

Наприкінці літа Нацбанк ухвалив рішення про суттєве послаблення валютних обмежень: ліміт на операції з придбання безготівкової валюти підвищили учетверо, а на зняття готівки та розрахунки за межами країни з гривневих рахунків — удвічі.

Як пояснили у НБУ, ключовою метою змін є бажання надати більшу підтримку громадянам, які вимушено перебувають за кордоном, та забезпечити ширші можливості громадянам в Україні.

Також у пакеті валютної лібералізації містяться зміни для представників бізнесу та фінансового сектору.

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Водночас йдеться саме про послаблення, а не скасування обмежень під час воєнного стану, а тому для кожної операції ліміти будуть різними, залежно від:

інструменту;

періоду;

граничної суми.

У зв'язку зі змінами важливо перед валютним переказами чи оплатою надалі пам'ятати про обмеження, адже помилка може призвести до того, що банк заблокує платіж, якщо операції не будуть відповідати встановленим правилам.

Які тепер діють валютні ліміти в Ощадбанку

Згідно зі змінами для валютних операцій, Національний банк затвердив наступні ліміти:

До 200 000 грн на місяць — для придбання іноземної валюти у безготівковій формі; До 200 000 грн на день — для зняття готівкової валюти з валютних рахунків в Україні та за її межами; До 200 000 грн — для здійснення розрахунків за кордоном гривневими картами; До 200 000 грн щомісяця — для переказів в іноземній валюті з рахунку на рахунок (зокрема SWIFT-переказ); До 500 000 грн на місяць — для розрахунків за оренду житла за кордоном; До 140 000 грн щомісяця — для зняття готівки за межами країни з корпоративних платіжних карт; До 400 000 грн на місяць — для розрахунків за кордоном корпоративними картами, відкритими у нацвалюті.

"Помʼякшення валютних операцій з боку НБУ розширює можливості для українців. Клієнти Ощаду вже можуть скористатись оновленнями! Встановлюйте Мобільний Ощад і здійснюйте вигідні операції в потрібний момент", — наголосили у банку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як в Ощадбанку відкрити пенсійну картку. Також у банку перелічили типові помилки, через які ПФУ може призначити меншу суму пенсії чи взагалі відмовити у оформленні. Зокрема, ненадання довідки про доходи до 2000 року може урізати пенсійну виплату на 10-20%.

Ще Новини.LIVE писали про ускладнену процедуру обробки платежів у державному Ощадбанку. Як правило, в основному кошти зараховуються не одразу, термін становить від двох годин до трьох діб. Гроші "в обробці" в жодному разі не можна чіпати, щоб сума не пішла в борг.