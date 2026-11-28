Відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

У грудні 2026 року держфінустанова "ПриватБанк" надалі гарантуватиме спеціальні умови для власників пенсійних рахунків. Зокрема, для "Карток для виплат", куди надходять пенсії та соціальні виплати, діятимуть вигоди, знижки та акційні пропозиції, проте наступного місяця будуть актуальні й певні ліміти.

Про те, які передбачені умови, повідомляє видання Новини.LIVE.

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Які будуть вигоди у ПриватБанку у грудні

За інформацією банку, для клієнтів, які користуються застосунком "Приват24", у грудні будуть доступні різноманітні вигідні пропозиції.

Зокрема, за перекази коштів з Payoneer на картку ПриватБанку через "Приват24" можна буде отримати 2% кешбеку (до 200 грн) у програмі лояльності "Привіт", а також автоматично взяти участь у розіграші 2 000 грн.

Також клієнти надалі зможуть користуватися іншими вигідними акційними пропозиціями від партнерів, підібраними індивідуально. Йдеться про знижки та кешбеки, які також можна активувати у "Приват24" через програму "Привіт". При цьому такі пропозиції будуть доступні в офлайн- та онлайн-магазинах партнерів.

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Які ПриватБанк стягуватиме комісії у грудні

Наступного місяця власники "Карток для виплат" зможуть надалі послуговуватись вигодами, адже деякі послуги не передбачатимуть стягнення комісій або будуть на мінімальному рівні.

Очікуються такі умови для "Карток для виплат":

Відсутність плати на зарахування пенсійних коштів від ПФУ; 0 комісія під час зняття готівки в банкоматах по всій країні; Відсутність комісії на перекази коштів на картки Універсальна/Універсальна Gold/цифрові картки; 0 комісія за сплату комунпослуг у "Приват24" з "Картки для виплат" (у сумі до 5 000 грн та загалом до 15 платежів).

Обмеження на суми операцій у банку

У грудні клієнтам дозволено знімати готівку в банкоматах ПриватБанку з обмеженням до 20 000 грн протягом трьох годин.

Також будуть актуальні такі ліміти на перекази на картки залежно від групи ризику:

За низького та середнього ризику — до 100 000 грн за місяць;

За високого ризику — до 50 000 грн за місяць.

Для більших сум потрібно буде надати банку документи в електронній формі, що підтвердять доходи.

Ліміти на валютні операції у ПриватБанку у грудні

Також наступного місяця збережуться попередні обмеження Національного банку на операції з валютою. У ПриватБанку діятимуть такі максимальні суми:

200 000 грн/місяць — безготівкове придбання іноземної валюти;

200 000 грн/добу — зняття готівкової валюти з рахунків в Україні та в інших країнах;

200 000 грн — розрахунки за межами країни гривневими картами;

200 000 грн/місяць — перекази іноземної валюти SWIFT;

500 000 грн/місяць — оплата за оренду житла в інших країнах;

140 000 грн/місяць — зняття готівкових коштів за кордоном з корпоративних карт;

400 000 грн/місяць — оплата за межами країни корпоративними гривневими картами.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у ПриватБанку можна заощадити на оплаті комунальних послуг. У банку передбачені диференційовані ціни залежно від типу фіноперацій. Зокрема, декому можна взагалі не платити за такий сервіс. Йдеться про дистанційну оплату, що дасть змогу також спростити процедуру.

Ще Новини.LIVE писали про те, що до кінця грудня 2026 року доставка перевипущених карток буде безкоштовною. Однак із січня 2027 року за таку послугу доведеться платити 80 грн, враховуючи ПДВ. Водночас в інші країни вартість доставки буде значно дорожчою. Ціни на послугу за кордон будуть диференційовані.