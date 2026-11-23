Чоловік біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам ПриватБанку доведеться врахувати нові витрати під час заміни банківської картки. З 1 січня 2027 року доставка перевипущеного пластику по Україні коштуватиме 80 грн з ПДВ. За міжнародне відправлення також стягуватимуть плату, а ось отримання картки для нового рахунку залишиться безкоштовним.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на тарифи ПриватБанку.

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За що ПриватБанк братиме 80 грн

Згідно з оновленими умовами банку, до 31 грудня 2026 року доставка перевипущеної картки по Україні не тарифікується. Однак із 1 січня 2027 року за організацію такої послуги клієнтам доведеться платити 80 грн з урахуванням ПДВ.

Зміни стосуватимуться клієнтів, які замовляють доставку картки після її перевипуску. Якщо ж людина відкриває новий рахунок і замовляє фізичну картку, її доставка по Україні залишиться безкоштовною.

Окремий тариф запровадять і для міжнародної доставки перевипущених карток. Його розмір залежатиме від умов відправлення та країни отримання, тому єдиної фіксованої суми банк не вказує.

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Як замовити картку ПриватБанку

Оформити перевипуск і доставку картки можна дистанційно через застосунок Приват24. Для цього потрібно:

відкрити меню "Усі рахунки";

вибрати картку, яку потрібно перевипустити;

перейти до її налаштувань;

натиснути "Замовити картку";

вибрати доставку по Україні або міжнародне відправлення.

Також клієнтам варто врахувати річне обмеження: доступно до шести карток усіх типів протягом фактичного року. До цього ліміту зараховують замовлення карток по Україні та за кордон, зокрема під час перевипуску або відкриття нового рахунку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк пропонує підприємцям грошові бонуси за розрахунки бізнес-карткою. Для участі в програмі потрібно здійснювати покупки на суму від 15 000 грн. Розмір винагороди та умови її отримання залежать від виконання вимог банку.

Окремо клієнти ПриватБанку можуть оформити державну допомогу на дітей у розмірі від 7 000 до 12 000 грн. Для отримання коштів потрібно відповідати умовам програми та відкрити спеціальний рахунок. Виплати передбачені для родин, які відповідають установленим критеріям, а оформлення доступне через банк.