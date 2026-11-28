Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В декабре 2026 года государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" продолжит предоставлять специальные условия владельцам пенсионных счетов. В частности, для "Карт для выплат", на которые поступают пенсии и социальные выплаты, будут действовать льготы, скидки и акционные предложения, однако в следующем месяце будут актуальны и определенные лимиты.

О том, какие условия предусмотрены, сообщает издание Новини.LIVE.

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Какие будут преимущества в ПриватБанке в декабре

По информации банка, для клиентов, пользующихся приложением "Приват24", в декабре будут доступны различные выгодные предложения.

В частности, за переводы средств с Payoneer на карту ПриватБанка через "Приват24" можно будет получить 2% кэшбэка (до 200 грн) в программе лояльности "Привет", а также автоматически принять участие в розыгрыше 2 000 грн.

Кроме того, клиенты смогут в дальнейшем пользоваться другими выгодными акционными предложениями от партнеров, подобранными индивидуально. Речь идет о скидках и кэшбэках, которые также можно активировать в "Приват24" через программу "Привет". При этом такие предложения будут доступны в офлайн- и онлайн-магазинах партнеров.

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Какие комиссии будет взимать ПриватБанк в декабре

В следующем месяце владельцы "Карт для выплат" смогут и дальше пользоваться преимуществами, ведь за некоторые услуги комиссии взиматься не будут или будут на минимальном уровне.

Ожидаются следующие условия для "Карт для выплат":

Отсутствие комиссии за зачисление пенсионных средств от ПФУ; 0 комиссии при снятии наличных в банкоматах по всей стране; Отсутствие комиссии за переводы средств на карты "Универсальная"/"Универсальная Gold"/цифровые карты; 0 комиссии за оплату коммунальных услуг в "Приват24" с "Карты для выплат" (на сумму до 5 000 грн и в общей сложности до 15 платежей).

Ограничения на суммы операций в банке

В декабре клиентам разрешено снимать наличные в банкоматах ПриватБанка с ограничением до 20 000 грн в течение трех часов.

Также будут действовать следующие лимиты на переводы на карты в зависимости от группы риска:

При низком и среднем риске — до 100 000 грн в месяц;

При высоком риске — до 50 000 грн в месяц.

Для более крупных сумм потребуется предоставить банку документы в электронной форме, подтверждающие доходы.

Лимиты на валютные операции в ПриватБанке в декабре

Также в следующем месяце сохранятся прежние ограничения Национального банка на операции с валютой. В ПриватБанке будут действовать следующие максимальные суммы:

200 000 грн/месяц — безналичное приобретение иностранной валюты;

200 000 грн/сутки — снятие наличной валюты со счетов в Украине и в других странах;

200 000 грн — расчеты за пределами страны гривневыми картами;

200 000 грн/месяц — переводы иностранной валюты через SWIFT;

500 000 грн/месяц — оплата аренды жилья в других странах;

140 000 грн/месяц — снятие наличных средств за рубежом с корпоративных карт;

400 000 грн/месяц — оплата за пределами страны корпоративными гривневыми картами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПриватБанке можно сэкономить на оплате коммунальных услуг. В банке предусмотрены дифференцированные цены в зависимости от типа финансовых операций. В частности, некоторым можно вообще не платить за такую услугу. Речь идет о дистанционной оплате, что также позволит упростить процедуру.

Еще Новини.LIVE писали о том, что до конца декабря 2026 года доставка перевыпущенных карт будет бесплатной. Однако с января 2027 года за такую услугу придется платить 80 грн, включая НДС. В то же время в другие страны стоимость доставки будет значительно выше. Цены на услугу за границу будут дифференцированы.