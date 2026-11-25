Смартфон із застосунком ПриватБанку та ноутбук. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" запровадили оновлений механізм авторизації підприємцями та корпоративними клієнтами. Тепер вхід у вебверсію сервісу "Приват24 для бізнесу" можливий без необхідності традиційного введення паролів та проходження етапів з підтвердження особи.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сторінці у соцмережі Facebook, передають Новини.LIVE.

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Впровадження нового функціоналу у ПриватБанку

Як поінформували у банку, на процедуру входу до вебверсії тепер потрібно стільки ж часу, скільки необхідно користувачеві для того, щоб дістати смартфон.

Оперативність доступу до власного кабінету клієнтам забезпечить можливість сканування згенерованого на екрані комп'ютера QR-коду через мобільний застосунок держбанку.

Авторизація по піктограмі застосунку ПриватБанку

Обравши перший спосіб авторизації, можна швидко потрапити до вебверсії з робочого столу смартфона без відкривання самого банківського застосунку. Користувач повинен дотриматися такого алгоритму дій:

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потрібно на екрані пристрою затиснути пальцем піктограму застосунку "Приват24 для бізнесу";

після цього з'явиться контекстне меню;

далі треба обрати пункт "Сканувати";

підтвердити намір входу;

навести смартфон на QR-код на сторінці входу до вебверсії.

Також у банку уточнили, що в смартфонах, що працюють на базі операційної системи Android, є можливість винесення окремої кнопки швидкого запуску "Сканувати" одразу на головний екран. Так вхід буде ще оперативнішим.

Вхід у внутрішньому меню програми

Скористатись другим варіантом входу можна, якщо вже перебувати у застосунку, або якщо клієнт звик користуватися традиційною навігацією. Для авторизації таким способом потрібно виконати такі послідовні дії:

зайти на своєму смартфоні у "Приват24 для бізнесу";

у нижньому меню інтерфейсу знайти знак QR-сканера;

навести камеру телефона на QR-код у вебверсії для підтвердження входу.

У банку наголосили, що нововведення щодо входу за принципом "скан телефоном — і ви у вебверсії" має заощадити час бізнес-клієнтам під час операцій з рахунками.

Що ще банк спростив у "Приват24"

Також у мобільному застосунку ПриватБанку завдяки штучному інтелекту можна скоротити час, заповнюючи платежі. "Приват24 для бізнесу" може миттю:

розпізнавати реквізити з фото/файлів/скопійованого тексту;

автоматично заповнювати платежі.

Бізнес-клієнтам залишиться тільки перевірити внесену інформацію та поставити підпис.

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