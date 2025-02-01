Людина тримає гаманець та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вартість життя в Україні невпинно зростає з кожним днем. Підвищуються ціни на продукти, оренду та інші послуги. Курс долара також постійно змінюється, що впливає на фінансове становище українців. У лютому в Україні також відбудеться зростання цін на певні продукти та послуги.

Новини.LIVE розповідають, як зміниться курс долара, вартість бензину, продуктів та послуг в Україні у лютому 2025 року.

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Що буде з курсом долара у лютому 2025 року

За словами начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лісового, наступного тижня ситуація на валютному ринку, ймовірно, залишиться стабільною. Він очікує, що коливання курсів будуть схожі на поточний тиждень, а офіційний курс долара збережеться в діапазоні 42–42,3 грн/дол.

"Відтак можемо припустити, що поточні валютні зміни будуть у звичних межах, а різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде на рівні 0,4-0,5 грн. Проте і це не межа: ми припускаємо, що різниця між курсами продовжить скорочуватися (орієнтир — 30 копійок). І цей процес триватиме надалі", — підкреслив банкір.

Експерт наголосив, що регулятор продовжить уважно відстежувати всі можливі ризики, щоб уникнути різких та неконтрольованих змін курсу.

Крім того, Лісовий зазначив, що основну роль у підтримці позитивних прогнозів відіграє стратегія Національного банку, спрямована на боротьбу з інфляцією. Підвищення облікової ставки, що відбулося у грудні та січні, має сприяти зміцненню національної валюти, уповільненню зростання цін та зниженню попиту на іноземну валюту.

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, у лютому 2025 року курс долара на валютному ринку України може трохи збільшитись. Однак, очікується, що коливання будуть несуттєвими та залишаться в прогнозованих межах.

"Долар дорожчатиме, але це буде все в межах програми, яку заклав Національний банк України. І так, щоб десь до літа, приблизно до червня, вийти на рівень близько 44 грн за долар", — наголосив експерт.

Що буде з цінами на продукти у лютому 2025

Експерти очікують, що у лютому та березні 2025 року ціни на харчові продукти будуть зростати. Особливо в цей період здорожчають овочі. Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами зростання цін на овочі пов'язане зі скороченням їх запасів у зимовий період. Крім того, очікується поступове подорожчання хліба та молочних продуктів.

Як зазначає Марчук, на це вплинуть кілька факторів:

інфляція;

сезонні коливання;

акцизи на пальне, які почали позначатися на цінах з початку 2025 року.

Війна також впливає вартість товарів. Через мобілізацію значна частина робочої сили стала недоступною, що змушує виробників вкладатися в техніку, що, своєю чергою, збільшує собівартість продукції.

Також у лютому можливі коливання цін на олію. Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максим Гопка зазначив, що зараз олія залишається відносно доступною — її вартість становить 60–70 гривень за пляшку об'ємом 850 мілілітрів. Однак він назвав основні фактори, які можуть призвести до подорожчання цього продукту.

Гопка зазначив, що ціна на олію залежатиме від вартості нафти. Крім того, якщо зросте попит на олію за кордоном, Україна як її найбільший експортер може збільшити обсяги експорту, що, своєю чергою, здатне вплинути на ціни всередині країни. Втім він додав, що такий сценарій є малоймовірним.

Ціни на пальне у лютому 2025

Експерти зазначають, що на початку лютого в Україні будуть стабільні ціни на пальне. Аналітики прогнозують, що значних змін вартості бензину, дизельного пального і скрапленого газу на АЗС найближчим часом не відбудеться.

Середні ціни будуть зберігатися на такому рівні:

бензин А-95 — 57,50 грн/л;

дизельне пальне — 54,47 грн/л;

скраплений газ — 36,74 грн/л.

Фахівці пояснюють поточну стабільність коливаннями нафтових цін, стабілізацією курсу гривні та профіцитом палива. До того ж збільшення акцизів, яке набуло чинності 1 січня вже було враховано у цінах на АЗС. Це призвело до незначного зростання вартості пальногоа на початку року, проте подальших змін у цій сфері не очікується.

Генеральний директор мережі АЗС Леонід Косянчук заявив, що ціни на пальне в Україні стабілізуються до середини лютого. При цьому він зазначив, що зниження вартості бензину чи дизельного пального чекати не варто.

Косянчук також додав, що ціни на бензин до кінця 2025 року багато в чому залежатимуть від політичної ситуації в США, дій новообраного президента, ситуації на Близькому Сході, а також внутрішніх чинників, таких як курс гривні та рівень податкового тиску.

Ціни на оренду у лютому 2025

Експерти зазначають, що 2025 рік на ринку нерухомості України може повторити тенденції 2024 року, коли через зниження попиту на покупку житла значно зріс інтерес до оренди квартир, а разом із ним і ціни на неї.

Швидше за все, у лютому 2025 року та наступні місяці оренда житла в Україні залишиться дорогою у безпечних містах або дешевою, але поблизу зони бойових дій. У 2024 році попит на оренду навіть перевищив рекордні показники 2023 року, і експерти не очікують на його зниження. Ба більше у період з лютого до травня традиційно спостерігається піковий попит на оренду.

Водночас аналітики зазначають, що у січні 2025 року активність оренди житла у західних регіонах знизилася. Ця тенденція особливо помітна у Львові та Закарпатті.

"В останні місяці відчувається, що попит відчутно зменшується. Це пов'язано з тим, що у місті й так будується десятки новобудов. А багато людей, які переїхали у регіон під час війни, вже встигли розв'язати житлові питання. Наразі великого потоку людей, що їдуть на Закарпаття, не спостерігається", — зазначив голова закарпатського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Роман Перегинець.

Рієлтори вважають, що наразі немає передумов для підвищення цін на оренду навіть у найбезпечніших регіонах, таких як Закарпаття, якщо не відбудеться змін у політичній чи військовій ситуації.

У Львові також не прогнозують зростання вартості оренди. За словами голови львівського відділення АФНУ Андрія Борисова, ціни на оренду досягли плато і навряд чи збільшуватимуться у найближчі пів року.

Тарифи на мобільний зв'язок у лютому 2025

В Україні два мобільні оператори — lifecell і Vodafone — оголосили про плани підвищити тарифи у лютому. Водночас оператор "Київстар" вже оновив ціни на частину своїх послуг 15 січня.

Абоненти Vodafone почнуть платити більше із 30 січня, оскільки компанія переглянула вартість десяти тарифних пакетів. Ціни зростуть на 40–70 гривень, однак зміняться й обсяги послуг, що надаються.

У Lifecell підвищення тарифів розпочнеться у лютому. У компанії пояснюють це зростанням цін на електроенергію, зазначаючи, що навіть оптимізація видатків дозволить покрити лише половину необхідних витрат, спричинених поточними економічними умовами. В середньому вартість тарифів від lifecell у 2025 році зросте на 34%.

Втім, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський вважає, що мобільні оператори не мали гострої потреби підвищувати тарифи. На його думку, вони просто не хочуть втрачати навіть незначну частину свого прибутку.

"Державні органи регулювання мають перевіряти мобільних операторів та не дозволяти переглядати тарифи тоді, коли їм просто цього хочеться і немає потреби. Однак за все платить і страждає кінцевий споживач, тобто українець", — зазначив Павловський.

Тарифи на комуналку становлять значну частину бюджету українців. Стало відомо що буде з цінами на газ, електроенергію, опалення та воду у лютому 2025 року.

Також ми розповідали, що зміниться в Україні та для українців з 1 лютого. Серед змін — обмеження банківських переказів.