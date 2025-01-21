"Київстар", Vodafone та lifecell можуть змінити статус – що відомо про ініціативу

Магазин Vodafone. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Парламентарії пропонують віднести постачальників послуг мобільного зв’язку "Київстар", Vodafone та lifecell до критичної інфраструктури. Основною причиною депутати вказують масштабний збій, який стався у "Київстарі" наприкінці 2023 року, що призвело до зникнення зв’язку у 24 мільйонів абонентів.

Авторами поданого до Верховної Ради відповідного документу №12420, зокрема є представники "Слуги народу" Георгій Мазурашу та Олександр Федієнко. Також серед розробників законопроєкту вказаний позафракційний депутат Микола Тищенко.

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Причина подання законопроєкту

У пояснювальній записці до законопроєкту депутати нагадують, що 12 грудня 2023 року у роботі "Київстара" стався масштабний збій — по всій країні у 24 мільйонів абонентів компанії зникли мобільний зв’язок та Інтернет. Все це призвело до серйозних інфраструктурних проблем по всій Україні, сказано в документі.

Крім того, там нагадується, що користувачі послуг мобільного оператора не могли приєднатися до мереж інших операторів у рамках внутрішньо українського роумінгу.

Щоб уникнути аналогічних ситуацій в майбутньому, депутати й пропонують внести відповідні зміни до статті 8 Закону "Про критичну інфраструктуру". Як вказують автори, прийняття законопроєкту обумовлене необхідністю здійснення забезпечення безперебійним мобільним зв’язком населення та державних органів України.

Що саме пропонують депутати

Цим законопроєктом пропонується визначити постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, мобільних операторів не просто критичною інфраструктурою. Зокрема пропонується визначити одразу найвищу категорію критичності для постачальників мобільних послуг.

"Прийняття законопроєкту ... зумовлене необхідністю здійснення забезпечення безперебійного мобільного зв'язку населення та державних органів України, визначення постачальників мобільного зв'язку критичною інфраструктурою національного рівня вищої категорії критичності — І категорія критичності", — сказано у пояснювальній записці.

Варто зазначити, що один із співавторів документу, Олександр Федієнко, також очолює Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки.

Як повідомлялось, нещодавно "Київстар" звинуватили у переданні номера телефону стороннім особам — клієнтам почали приходити рекламні SMS. Але у компанії підкреслили, що "Київстар" не передає мобільні номери стороннім особам. А реклама приходить від партнерів оператора в межах пропозиції таргетованої SMS-розсилки.

Також ми розбиралися, у кого з мобільного оператора існує найвигідніший тариф для пенсіонерів, щоб отримати максимально послуг за доступної ціною. Як виявилось, на ринку є дуже багато варіантів на будь-який смак та гаманець.