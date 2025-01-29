Тарифы на мобильную связь в 2025 году — что не так с повышением цен

Новые цены на мобильную связь — почему операторы меняют тарифы
Мобильная связь и интернет стали важной частью жизни едва ли не каждого украинца. В 2025 году граждане будут платить больше за то, чтобы оставаться на связи, хотя операторы пересматривают тарифы без каких-либо весомых для этого причин.
Об этом сказал в эфире телеканала "Киев 24" эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.
Почему дорожает мобильная связь
По мнению эксперта, этого просто хотят компании, которые предоставляют гражданам соответствующие услуги.
"Не было необходимости повышать тарифы на мобильную связь, это все жадность операторов", — сказал он.
Павловский считает, что у мобильных операторов не было острой необходимости повышать тарифы, но они не хотят потерять даже незначительный процент от своей прибыли.
"Государственные органы регулирования должны проверять мобильных операторов и не позволять пересматривать тарифы тогда, когда им просто этого хочется и нет необходимости. Однако за все платит и страдает конечный потребитель, то есть украинец", — подчеркнул Павловский.
Как подорожает мобильная связь в Украине в 2025 году
Абоненты Vodafone начнут платить больше уже с 30 января, поскольку компания решила пересмотреть стоимость сразу десяти тарифных пакетов. Стоимость услуг вырастет на 40-70 грн, однако изменится и объем предоставляемых услуг.
В Lifecell ценовые изменения начнутся в феврале. Подорожание в компании связывают с изменениями в тарифах на электроэнергию, при этом уже сетуют, что оптимизация расходов позволит задействовать лишь половину от того, чего требуют экономические условия.
В то же время мобильный оператор "Киевстар" цены на часть своих услуг обновил еще 15 января. Компания изменила такие тарифы, как:
- "ТВОЙ Безлим";
- "ТВІЙ Максимум";
- "LOVE UA Магнит";
- "LOVE UA Свет 2024";
- "LOVE UA Свобода 2024";
- "LOVE UA Безлим 2024";
- "LOVE UA Песня 2024";
- "LOVE UA Сила 2024";
Напомним, в конце 2024 года "Киевстар" запустил в обращение новые номера. Они начинаются с кода 077.
Также мы рассказывали, доступны ли украинцам бюджетные тарифы на мобильную связь. Операторы предлагают своим абонентам разнообразные условия сотрудничества.
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