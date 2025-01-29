Тарифы на мобильную связь в 2025 году — что не так с повышением цен

Девушка с мобильным телефоном в руке. Фото: УНИАН

Мобильная связь и интернет стали важной частью жизни едва ли не каждого украинца. В 2025 году граждане будут платить больше за то, чтобы оставаться на связи, хотя операторы пересматривают тарифы без каких-либо весомых для этого причин.

Об этом сказал в эфире телеканала "Киев 24" эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

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По мнению эксперта, этого просто хотят компании, которые предоставляют гражданам соответствующие услуги.

"Не было необходимости повышать тарифы на мобильную связь, это все жадность операторов", — сказал он.

Павловский считает, что у мобильных операторов не было острой необходимости повышать тарифы, но они не хотят потерять даже незначительный процент от своей прибыли.

"Государственные органы регулирования должны проверять мобильных операторов и не позволять пересматривать тарифы тогда, когда им просто этого хочется и нет необходимости. Однако за все платит и страдает конечный потребитель, то есть украинец", — подчеркнул Павловский.

Как подорожает мобильная связь в Украине в 2025 году

Абоненты Vodafone начнут платить больше уже с 30 января, поскольку компания решила пересмотреть стоимость сразу десяти тарифных пакетов. Стоимость услуг вырастет на 40-70 грн, однако изменится и объем предоставляемых услуг.

В Lifecell ценовые изменения начнутся в феврале. Подорожание в компании связывают с изменениями в тарифах на электроэнергию, при этом уже сетуют, что оптимизация расходов позволит задействовать лишь половину от того, чего требуют экономические условия.

В то же время мобильный оператор "Киевстар" цены на часть своих услуг обновил еще 15 января. Компания изменила такие тарифы, как:

"ТВОЙ Безлим";

"ТВІЙ Максимум";

"LOVE UA Магнит";

"LOVE UA Свет 2024";

"LOVE UA Свобода 2024";

"LOVE UA Безлим 2024";

"LOVE UA Песня 2024";

"LOVE UA Сила 2024";

Напомним, в конце 2024 года "Киевстар" запустил в обращение новые номера. Они начинаются с кода 077.

Также мы рассказывали, доступны ли украинцам бюджетные тарифы на мобильную связь. Операторы предлагают своим абонентам разнообразные условия сотрудничества.