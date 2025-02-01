Человек держит кошелек и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Стоимость жизни в Украине неуклонно растет с каждым днем. Повышаются цены на продукты, аренду и другие услуги. Курс доллара также постоянно меняется, что влияет на финансовое положение украинцев. В феврале в Украине также произойдет рост цен на определенные продукты и услуги.

Новини.LIVE рассказывают, как изменится курс доллара, стоимость бензина, продуктов и услуг в Украине в феврале 2025 года.

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Что будет с курсом доллара в феврале 2025 года

По словам начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе ситуация на валютном рынке, вероятно, останется стабильной. Он ожидает, что колебания курсов будут похожи на текущую неделю, а официальный курс доллара сохранится в диапазоне 42-42,3 грн/долл.

"Поэтому можем предположить, что текущие валютные изменения будут в привычных пределах, а разница между курсами межбанка и наличного рынка будет на уровне 0,4-0,5 грн. Однако и это не предел: мы предполагаем, что разница между курсами продолжит сокращаться (ориентир 30 копеек). И этот процесс будет продолжаться в дальнейшем", — подчеркнул банкир.

Эксперт подчеркнул, что регулятор продолжит внимательно отслеживать все возможные риски, чтобы избежать резких и неконтролируемых изменений курса.

Кроме того, Лесовой отметил, что основную роль в поддержке позитивных прогнозов играет стратегия Национального банка, направленная на борьбу с инфляцией. Повышение учетной ставки, которое произошло в декабре и январе, должно способствовать укреплению национальной валюты, замедлению роста цен и снижению спроса на иностранную валюту.

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в феврале 2025 года курс доллара на валютном рынке Украины может немного увеличиться. Однако, ожидается, что колебания будут несущественными и останутся в прогнозируемых пределах.

"Доллар будет дорожать, но это будет все в пределах программы, которую заложил Национальный банк Украины. И так, чтобы где-то к лету, примерно к июню, выйти на уровень около 44 грн за доллар", — подчеркнул эксперт.

Что будет с ценами на продукты в феврале 2025 года

Эксперты ожидают, что в феврале и марте 2025 года цены на продукты питания будут расти. Особенно в этот период подорожают овощи. Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам рост цен на овощи связан с сокращением их запасов в зимний период. Кроме того, ожидается постепенное подорожание хлеба и молочных продуктов.

Как отмечает Марчук, на это повлияют несколько факторов:

инфляция;

сезонные колебания;

акцизы на топливо, которые начали сказываться на ценах с начала 2025 года.

Война также влияет на стоимость товаров. Из-за мобилизации значительная часть рабочей силы стала недоступной, что заставляет производителей вкладываться в технику, что, в свою очередь, увеличивает себестоимость продукции.

Также в феврале возможны колебания цен на масло. Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максим Гопка отметил, что сейчас масло остается относительно доступным — его стоимость составляет 60-70 гривен за бутылку объемом 850 миллилитров. Однако он назвал основные факторы, которые могут привести к подорожанию этого продукта.

Гопка отметил, что цена на масло будет зависеть от стоимости нефти. Кроме того, если возрастет спрос на масло за рубежом, Украина как ее крупнейший экспортер может увеличить объемы экспорта, что, в свою очередь, способно повлиять на цены внутри страны. Впрочем, он добавил, что такой сценарий маловероятен.

Цены на топливо в феврале 2025 года

Эксперты отмечают, что в начале февраля в Украине будут стабильные цены на топливо. Аналитики прогнозируют, что значительных изменений стоимости бензина, дизельного топлива и сжиженного газа на АЗС в ближайшее время не произойдет.

Средние цены будут сохраняться на следующем уровне:

бензин А-95 — 57,50 грн/л;

дизельное топливо — 54,47 грн/л;

сжиженный газ — 36,74 грн/л.

Специалисты объясняют текущую стабильность колебаниями нефтяных цен, стабилизацией курса гривны и профицитом топлива. К тому же увеличение акцизов, которое вступило в силу 1 января уже было учтено в ценах на АЗС. Это привело к незначительному росту стоимости топлива в начале года, однако дальнейших изменений в этой сфере не ожидается.

Генеральный директор сети АЗС Леонид Косянчук заявил, что цены на топливо в Украине стабилизируются к середине февраля. При этом он отметил, что снижения стоимости бензина или дизельного топлива ждать не стоит.

Косянчук также добавил, что цены на бензин до конца 2025 года во многом будут зависеть от политической ситуации в США, действий новоизбранного президента, ситуации на Ближнем Востоке, а также внутренних факторов, таких как курс гривны и уровень налогового давления.

Цены на аренду в феврале 2025 года

Эксперты отмечают, что 2025 год на рынке недвижимости Украины может повторить тенденции 2024 года, когда из-за снижения спроса на покупку жилья значительно вырос интерес к аренде квартир, а вместе с ним и цены на нее.

Скорее всего, в феврале 2025 года и последующие месяцы аренда жилья в Украине останется дорогой в безопасных городах или дешевой, но вблизи зоны боевых действий. В 2024 году спрос на аренду даже превысил рекордные показатели 2023 года, и эксперты не ожидают его снижения. Более того, в период с февраля по май традиционно наблюдается пиковый спрос на аренду.

В то же время аналитики отмечают, что в январе 2025 года активность аренды жилья в западных регионах снизилась. Эта тенденция особенно заметна во Львове и Закарпатье.

"В последние месяцы чувствуется, что спрос ощутимо уменьшается. Это связано с тем, что в городе и так строится десятки новостроек. А многие люди, которые переехали в регион во время войны, уже успели решить жилищные вопросы. Сейчас большого потока людей, едущих в Закарпатье, не наблюдается", — отметил председатель закарпатского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Роман Перегинец.

Риелторы считают, что пока нет предпосылок для повышения цен на аренду даже в самых безопасных регионах, таких как Закарпатье, если не произойдет изменений в политической или военной ситуации.

Во Львове также не прогнозируют рост стоимости аренды. По словам председателя львовского отделения АСНУ Андрея Борисова, цены на аренду достигли плато и вряд ли будут увеличиваться в ближайшие полгода.

Тарифы на мобильную связь в феврале 2025 года

В Украине два мобильных оператора — lifecell и Vodafone — объявили о планах повысить тарифы в феврале. В то же время оператор "Киевстар" уже обновил цены на часть своих услуг 15 января.

Абоненты Vodafone начнут платить больше с 30 января, поскольку компания пересмотрела стоимость десяти тарифных пакетов. Цены вырастут на 40-70 гривен, однако изменятся и объемы предоставляемых услуг.

В Lifecell повышение тарифов начнется в феврале. В компании объясняют это ростом цен на электроэнергию, отмечая, что даже оптимизация расходов позволит покрыть лишь половину необходимых расходов, вызванных текущими экономическими условиями. В среднем стоимость тарифов от lifecell в 2025 году вырастет на 34%.

Впрочем, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский считает, что мобильные операторы не имели острой необходимости повышать тарифы. По его мнению, они просто не хотят терять даже незначительную часть своей прибыли.

"Государственные органы регулирования должны проверять мобильных операторов и не позволять пересматривать тарифы тогда, когда им просто этого хочется и нет необходимости. Однако за все платит и страдает конечный потребитель, то есть украинец", — отметил Павловский.

Тарифы на коммуналку составляют значительную часть бюджета украинцев. Стало известно что будет с ценами на газ, электроэнергию, отопление и воду в феврале 2025 года.

Также мы рассказывали, что изменится в Украине и для украинцев с 1 февраля. Среди изменений — ограничение банковских переводов.