ПриватБанк підкоригує деякі тарифи у червні: що треба знати пенсіонерам

У червні 2026 року для клієнтів держфінустанови "ПриватБанк", які отримують на карти пенсійні виплати, очікуються певні зміни щодо деяких тарифів. Також відомо, які діятимуть правила обслуговування пенсіонерів та актуальні обмеження на фінансові операції наступного місяця.

Які діятимуть правила для пенсійних карт ПриватБанку у червні

За інформацією фінустанови, наступного місяця для пенсіонерів надалі будуть актуальними різноманітні вигоди та більш ощадливі умови.

Для відповідної соціально вразливої категорії громадян, які мають у ПриватБанку пенсійні рахунки, базові послуги обійдуться значно вигідніше. Також передбачені знижки залежно від типу карти та цілковита відсутність частини комісій. Зокрема, у червні діятимуть наступні правила для пенсійних карт:

Не передбачена комісія за операції з нарахування пенсії; Відсутня плата під час зняття готівкових коштів в усіх банкоматах в країні; Безкоштовні перекази коштів на Універсальну, Універсальну Gold або інтернет-карту; Не передбачена комісія у разі сплати комунальних послуг у "Приват24" з картки для виплат у сумі до 5 000 грн та в кількості до 15 платежів/місяць.

Проте, починаючи з 1 червня банк обіцяв скасувати пільгові умови на операції з міжнародних переказів. Очікується, що комісія повернеться до колишнього рівня:

до 1,5% замість 1% — з іноземної карти на картку ПриватБанку;

до 2% замість 1% — з валютної карти ПриватБанку на закордонні картки (мінімум 50 грн).

Щодо лімітів, то клієнтам дозволятиметься знімати готівку в банкоматах ПриватБанку до 20 000 грн упродовж трьох годин.

Також на карткові перекази встановлені наступні обмеження залежно від групи ризику:

для низької та середньої групи ризику — до 100 000 грн за місяць;

для високої групи ризику — до 50 000 грн за місяць.

Правила оформлення пенсії на картки ПриватБанку

Згідно з правилами банку, за процедуру оформлення карти для пенсійних виплат не стягують плату. Комісія у розмірі 100 грн застосовується виключно у разі замовлення шести штук за рік.

Громадяни можуть як оформити пенсію, так і перевести виплати з інших фінустанов. Зробити це можна у будь-якому банківському відділенні за мінімальних зусиль, адже працівники банку самі передадуть всі необхідні документи до Пенсійного фонду.

З огляду на це, процедура оформлення пенсії вкладеться приблизно у 20 хвилин. Для цього громадяни повинні надати:

паспорт (ID-картку);

ідентифікаційний код;

смартфон для того, щоб прив'язати фінансовий номер та відкрити застосунок "Приват24".

Для клієнтів на вибір доступні пенсійні картки двох платіжних систем: Visa або Mastercard з терміном дії чотири роки.

