Головна Фінанси ПриватБанк і криптовалютні операції: чому клієнтам блокують рахунки

ПриватБанк і криптовалютні операції: чому клієнтам блокують рахунки

Дата публікації: 24 травня 2026 07:01
Блокування карток ПриватБанку: яка операція може стати підставою для обмежень
Банківська картка, біткоїни, відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Державний ПриватБанк заблокував рахунки клієнта, який виконав декілька операцій з криптовалютою. Блокування відбулося без попередження. Тепер чоловік змушений шукати інший банк для співпраці. 

Про це він розповів у своїй скарзі на порталі "Мінфін", передає Новини.LIVE

Що сталося

Як розповів чоловік, він обмінював криптогроші P2P-переказами. Через те, що оперцій було декілька, банк заблокував рахунки.

"Довідка про доходи тощо і аргумент, що оборот значно перевищує кількість тих P2P-грошей, зараховані не були", — написав чоловік. 

У підсумку він переніс свій ФОП в інший банк. 

Що кажуть у ПриватБанку

У ПриватБанку раніше вже наголошували, що усі операції з критовалютою підлягають перевірці в рамках фінансового моніторингу та заходів із запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. В банку, зокрема, оцінюють чи відповідає операція вимогам щодо безпеки та дотримання правил фінмоніторингу в Україні. Якщо ні — рахунки клієнта негайно блокуються. 

Як повідомляли Новини.LIVE, обмеження у ПриватБанку нерідко торкаються й військових. Проблеми виникнуть, якщо у банку з'являться підозри щодо фінансових операцій. Відомо, з яких саме причин військовим можуть заблокувати рахунки. 

Також Новини.LIVE розповідали, ПриватБанк запустив спеціальні правила на сервіс "Оплата частинами". Вони діятимуть до середини червня 2026 року. Так, купувати без додаткових відсотків можна ще більше товарів на виплат. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
