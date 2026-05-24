Блокування карток ПриватБанку: яка операція може стати підставою для обмежень

Банківська картка, біткоїни, відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Державний ПриватБанк заблокував рахунки клієнта, який виконав декілька операцій з криптовалютою. Блокування відбулося без попередження. Тепер чоловік змушений шукати інший банк для співпраці.

Про це він розповів у своїй скарзі на порталі "Мінфін", передає Новини.LIVE.

Що сталося

Як розповів чоловік, він обмінював криптогроші P2P-переказами. Через те, що оперцій було декілька, банк заблокував рахунки.

"Довідка про доходи тощо і аргумент, що оборот значно перевищує кількість тих P2P-грошей, зараховані не були", — написав чоловік.

У підсумку він переніс свій ФОП в інший банк.

Що кажуть у ПриватБанку

У ПриватБанку раніше вже наголошували, що усі операції з критовалютою підлягають перевірці в рамках фінансового моніторингу та заходів із запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. В банку, зокрема, оцінюють чи відповідає операція вимогам щодо безпеки та дотримання правил фінмоніторингу в Україні. Якщо ні — рахунки клієнта негайно блокуються.

