Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Тарифы ПриватБанка: что ждет владельцев пенсионных карт в июне

Тарифы ПриватБанка: что ждет владельцев пенсионных карт в июне

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 07:01
ПриватБанк подкорректирует некоторые тарифы в июне: что нужно знать пенсионерам
Карта в руках, банк. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июне 2026 года для клиентов госфинучреждения "ПриватБанк", которые получают на карты пенсионные выплаты, ожидаются определенные изменения относительно некоторых тарифов. Также известно, какие будут действовать правила обслуживания пенсионеров и актуальные ограничения на финансовые операции в следующем месяце.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на актуальную информацию банка.

Какие будут действовать правила для пенсионных карт ПриватБанка в июне

По информации финучреждения, в следующем месяце для пенсионеров в дальнейшем будут актуальными различные выгоды и более экономные условия.

Для соответствующей социально уязвимой категории граждан, которые имеют в ПриватБанке пенсионные счета, базовые услуги обойдутся значительно выгоднее. Также предусмотрены скидки в зависимости от типа карты и полное отсутствие части комиссий. В частности, в июне будут действовать следующие правила для пенсионных карт:

  1. Не предусмотрена комиссия за операции по начислению пенсии;
  2. Отсутствует плата при снятии наличных средств во всех банкоматах в стране;
  3. Бесплатные переводы средств на Универсальную, Универсальную Gold или интернет-карту;
  4. Не предусмотрена комиссия при оплате коммунальных услуг в "Приват24" с карты для выплат в сумме до 5 000 грн и в количестве до 15 платежей/месяц.

Однако, начиная с 1 июня банк обещал отменить льготные условия на операции по международным переводам. Ожидается, что комиссия вернется к прежнему уровню:

Читайте также:
  • до 1,5% вместо 1% — с иностранной карты на карту ПриватБанка;
  • до 2% вместо 1% — с валютной карты ПриватБанка на зарубежные карты (минимум 50 грн).

Что касается лимитов, то клиентам будет разрешено снимать наличные в банкоматах ПриватБанка до 20 000 грн в течение трех часов.

Также на карточные переводы установлены следующие ограничения в зависимости от группы риска:

  • для низкой и средней группы риска — до 100 000 грн в месяц;
  • для высокой группы риска— до 50 000 грн в месяц.

Правила оформления пенсии на карты ПриватБанка

Согласно правилам банка, за процедуру оформления карты для пенсионных выплат не взимают плату. Комиссия в размере 100 грн применяется исключительно в случае заказа шести штук за год.

Граждане могут как оформить пенсию, так и перевести выплаты из других финучреждений. Сделать это можно в любом банковском отделении при минимальных усилиях, ведь работники банка сами передадут все необходимые документы в Пенсионный фонд.

Учитывая это, процедура оформления пенсии уложится примерно в 20 минут. Для этого граждане должны предоставить:

  • паспорт (ID-карту);
  • идентификационный код;
  • смартфон для того, чтобы привязать финансовый номер и открыть приложение "Приват24".

Для клиентов на выбор доступны пенсионные карты двух платежных систем: Visa или Mastercard со сроком действия четыре года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что ПриватБанк начисляет клиентам по 150 грн. Речь идет о специальной услуге "Посоветуй друзьям". В его рамках гражданам предоставляют бонусы за приглашение новых клиентов для того, чтобы пользовались услугами банка.

Еще Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк может блокировать клиентам счета из-за криптовалютных операций. Это происходит в рамках действия закона о финансовом мониторинге и мерах по предотвращению и противодействию легализации доходов. Все операции с критовалютой подлежат проверке во время войны.

ПриватБанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации