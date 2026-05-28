ПриватБанк подкорректирует некоторые тарифы в июне: что нужно знать пенсионерам

Карта в руках, банк. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июне 2026 года для клиентов госфинучреждения "ПриватБанк", которые получают на карты пенсионные выплаты, ожидаются определенные изменения относительно некоторых тарифов. Также известно, какие будут действовать правила обслуживания пенсионеров и актуальные ограничения на финансовые операции в следующем месяце.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на актуальную информацию банка.

Какие будут действовать правила для пенсионных карт ПриватБанка в июне

По информации финучреждения, в следующем месяце для пенсионеров в дальнейшем будут актуальными различные выгоды и более экономные условия.

Для соответствующей социально уязвимой категории граждан, которые имеют в ПриватБанке пенсионные счета, базовые услуги обойдутся значительно выгоднее. Также предусмотрены скидки в зависимости от типа карты и полное отсутствие части комиссий. В частности, в июне будут действовать следующие правила для пенсионных карт:

Не предусмотрена комиссия за операции по начислению пенсии; Отсутствует плата при снятии наличных средств во всех банкоматах в стране; Бесплатные переводы средств на Универсальную, Универсальную Gold или интернет-карту; Не предусмотрена комиссия при оплате коммунальных услуг в "Приват24" с карты для выплат в сумме до 5 000 грн и в количестве до 15 платежей/месяц.

Однако, начиная с 1 июня банк обещал отменить льготные условия на операции по международным переводам. Ожидается, что комиссия вернется к прежнему уровню:

Читайте также:

до 1,5% вместо 1% — с иностранной карты на карту ПриватБанка;

до 2% вместо 1% — с валютной карты ПриватБанка на зарубежные карты (минимум 50 грн).

Что касается лимитов, то клиентам будет разрешено снимать наличные в банкоматах ПриватБанка до 20 000 грн в течение трех часов.

Также на карточные переводы установлены следующие ограничения в зависимости от группы риска:

для низкой и средней группы риска — до 100 000 грн в месяц;

для высокой группы риска— до 50 000 грн в месяц.

Правила оформления пенсии на карты ПриватБанка

Согласно правилам банка, за процедуру оформления карты для пенсионных выплат не взимают плату. Комиссия в размере 100 грн применяется исключительно в случае заказа шести штук за год.

Граждане могут как оформить пенсию, так и перевести выплаты из других финучреждений. Сделать это можно в любом банковском отделении при минимальных усилиях, ведь работники банка сами передадут все необходимые документы в Пенсионный фонд.

Учитывая это, процедура оформления пенсии уложится примерно в 20 минут. Для этого граждане должны предоставить:

паспорт (ID-карту);

идентификационный код;

смартфон для того, чтобы привязать финансовый номер и открыть приложение "Приват24".

Для клиентов на выбор доступны пенсионные карты двух платежных систем: Visa или Mastercard со сроком действия четыре года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что ПриватБанк начисляет клиентам по 150 грн. Речь идет о специальной услуге "Посоветуй друзьям". В его рамках гражданам предоставляют бонусы за приглашение новых клиентов для того, чтобы пользовались услугами банка.

Еще Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк может блокировать клиентам счета из-за криптовалютных операций. Это происходит в рамках действия закона о финансовом мониторинге и мерах по предотвращению и противодействию легализации доходов. Все операции с критовалютой подлежат проверке во время войны.