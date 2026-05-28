ПриватБанк подкорректирует некоторые тарифы в июне: что нужно знать пенсионерам

Тарифы ПриватБанка: что ждет владельцев пенсионных карт в июне
В июне 2026 года для клиентов госфинучреждения "ПриватБанк", которые получают на карты пенсионные выплаты, ожидаются определенные изменения относительно некоторых тарифов. Также известно, какие будут действовать правила обслуживания пенсионеров и актуальные ограничения на финансовые операции в следующем месяце.
Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на актуальную информацию банка.
Какие будут действовать правила для пенсионных карт ПриватБанка в июне
По информации финучреждения, в следующем месяце для пенсионеров в дальнейшем будут актуальными различные выгоды и более экономные условия.
Для соответствующей социально уязвимой категории граждан, которые имеют в ПриватБанке пенсионные счета, базовые услуги обойдутся значительно выгоднее. Также предусмотрены скидки в зависимости от типа карты и полное отсутствие части комиссий. В частности, в июне будут действовать следующие правила для пенсионных карт:
- Не предусмотрена комиссия за операции по начислению пенсии;
- Отсутствует плата при снятии наличных средств во всех банкоматах в стране;
- Бесплатные переводы средств на Универсальную, Универсальную Gold или интернет-карту;
- Не предусмотрена комиссия при оплате коммунальных услуг в "Приват24" с карты для выплат в сумме до 5 000 грн и в количестве до 15 платежей/месяц.
Однако, начиная с 1 июня банк обещал отменить льготные условия на операции по международным переводам. Ожидается, что комиссия вернется к прежнему уровню:
- до 1,5% вместо 1% — с иностранной карты на карту ПриватБанка;
- до 2% вместо 1% — с валютной карты ПриватБанка на зарубежные карты (минимум 50 грн).
Что касается лимитов, то клиентам будет разрешено снимать наличные в банкоматах ПриватБанка до 20 000 грн в течение трех часов.
Также на карточные переводы установлены следующие ограничения в зависимости от группы риска:
- для низкой и средней группы риска — до 100 000 грн в месяц;
- для высокой группы риска— до 50 000 грн в месяц.
Правила оформления пенсии на карты ПриватБанка
Согласно правилам банка, за процедуру оформления карты для пенсионных выплат не взимают плату. Комиссия в размере 100 грн применяется исключительно в случае заказа шести штук за год.
Граждане могут как оформить пенсию, так и перевести выплаты из других финучреждений. Сделать это можно в любом банковском отделении при минимальных усилиях, ведь работники банка сами передадут все необходимые документы в Пенсионный фонд.
Учитывая это, процедура оформления пенсии уложится примерно в 20 минут. Для этого граждане должны предоставить:
- паспорт (ID-карту);
- идентификационный код;
- смартфон для того, чтобы привязать финансовый номер и открыть приложение "Приват24".
Для клиентов на выбор доступны пенсионные карты двух платежных систем: Visa или Mastercard со сроком действия четыре года.
