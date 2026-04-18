Головна Фінанси Шість типів: які картки ПриватБанку необхідно замінити

Шість типів: які картки ПриватБанку необхідно замінити

Дата публікації: 18 квітня 2026 07:01
ПриватБанк рекомендує замінити картки: які види та чому це важливо
Людина тримає картку. Фото: УНІАН

Держфінустанова "ПриватБанк" у період воєнного стану автоматично продовжила термін дії усіх пластикових карток, які надалі дозволяють оплачувати покупки, послуги та отримувати готівку. Однак, щоб уникнути проблем з розрахунками такими картками, у банку рекомендують їх замінити, скориставшись кількома доступними варіантами.

Про те, які картки доступні для заміни, розповідають Новини.LIVE.

Які картки треба замінити у ПриватБанку у 2026 році

За інформацією банку, у період воєнного стану всі старі картки ПриватБанку мають продовжений термін використання. Громадяни можуть не перевипускати картки, навіть якщо вказаний термін дії добіг кінця у разі виконання таких операцій:

  • оплата в магазинах через POS-термінали;
  • зняття готівкових коштів у банкоматах;
  • здійснення операцій у "Приват24";
  • поповнення рахунку (у будь-який зручний спосіб).

Попри це, для здійснення інших видів операцій, зокрема, зняття готівки або фінансових операцій на закордонних сервісах, обміну валют — у банку рекомендують перевипустити картки.

Для клієнтів доступні кілька способів продовження повноцінно користуватися платіжними картками від ПриватБанку: 

Читайте також:
  1. Оформлення миттєвої Digital картки у "Приват24". З нею можна робити розрахунки у торгових мережах за допомогою смартфону, знімати готівкові кошти з банкоматів ПриватБанку. 
  2. Перевипуск пластикової картки у будь-якому відділенні ПриватБанку. 
  3. Замовлення доставки перевипущеної картки по Україні чи за кордон.

Сервіс доставки до кінця року буде безкоштовним, після чого по Україні послуга буде коштувати 80 грн (разом з ПДВ). 

Ті, хто не можуть особисто перевипустити картку, мають право оформити нотаріальну довіреність. Після чого довірена особа може звернутись з документами до банку. Таким чином можна буде перевипустити карту без присутності власника.

Які типи карт доступні для перевипуску у ПриватБанку

Клієнти можуть замінити картки із завершеними терміном дії таких типів:

  • Картка "Універсальна";
  • Картка для виплат (зокрема й пенсійна, для соціальних виплат тощо);
  • Картка "Gold";
  • Картка Юніора;
  • Бізнес-картка;
  • Преміальна картка.

Замовити карту можна дистанційно у системі "Приват24". Для цього потрібно:

  • обрати меню "Гаманець";
  • натиснути на карту для перевипуску;
  • зазначити адресу;
  • наприкінці підтвердити "Замовити картку".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з 1 червня цього року у ПриватБанку запрацюють нові правила на міжнародні перекази у "Приват24". Йдеться про завершення дії знижених тарифів. 

Ще Новини.LIVE повідомляли, що у ПриватБанку можна заощадити на комісіях під час операцій у веббанкінгу "Приват24". Варто лише підключити окрему послугу, що дозволить платити менше.  

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
