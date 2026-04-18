ПриватБанк рекомендує замінити картки: які види та чому це важливо

Людина тримає картку.

Держфінустанова "ПриватБанк" у період воєнного стану автоматично продовжила термін дії усіх пластикових карток, які надалі дозволяють оплачувати покупки, послуги та отримувати готівку. Однак, щоб уникнути проблем з розрахунками такими картками, у банку рекомендують їх замінити, скориставшись кількома доступними варіантами.

Про те, які картки доступні для заміни, розповідають Новини.LIVE.

Які картки треба замінити у ПриватБанку у 2026 році

За інформацією банку, у період воєнного стану всі старі картки ПриватБанку мають продовжений термін використання. Громадяни можуть не перевипускати картки, навіть якщо вказаний термін дії добіг кінця у разі виконання таких операцій:

оплата в магазинах через POS-термінали;

зняття готівкових коштів у банкоматах;

здійснення операцій у "Приват24";

поповнення рахунку (у будь-який зручний спосіб).

Попри це, для здійснення інших видів операцій, зокрема, зняття готівки або фінансових операцій на закордонних сервісах, обміну валют — у банку рекомендують перевипустити картки.

Для клієнтів доступні кілька способів продовження повноцінно користуватися платіжними картками від ПриватБанку:

Оформлення миттєвої Digital картки у "Приват24". З нею можна робити розрахунки у торгових мережах за допомогою смартфону, знімати готівкові кошти з банкоматів ПриватБанку. Перевипуск пластикової картки у будь-якому відділенні ПриватБанку. Замовлення доставки перевипущеної картки по Україні чи за кордон.

Сервіс доставки до кінця року буде безкоштовним, після чого по Україні послуга буде коштувати 80 грн (разом з ПДВ).

Ті, хто не можуть особисто перевипустити картку, мають право оформити нотаріальну довіреність. Після чого довірена особа може звернутись з документами до банку. Таким чином можна буде перевипустити карту без присутності власника.

Які типи карт доступні для перевипуску у ПриватБанку

Клієнти можуть замінити картки із завершеними терміном дії таких типів:

Картка "Універсальна";

Картка для виплат (зокрема й пенсійна, для соціальних виплат тощо);

Картка "Gold";

Картка Юніора;

Бізнес-картка;

Преміальна картка.

Замовити карту можна дистанційно у системі "Приват24". Для цього потрібно:

обрати меню "Гаманець";

натиснути на карту для перевипуску;

зазначити адресу;

наприкінці підтвердити "Замовити картку".

