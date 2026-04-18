ПриватБанк рекомендує замінити картки: які види та чому це важливо

Шість типів: які картки ПриватБанку необхідно замінити
Держфінустанова "ПриватБанк" у період воєнного стану автоматично продовжила термін дії усіх пластикових карток, які надалі дозволяють оплачувати покупки, послуги та отримувати готівку. Однак, щоб уникнути проблем з розрахунками такими картками, у банку рекомендують їх замінити, скориставшись кількома доступними варіантами.
Про те, які картки доступні для заміни, розповідають Новини.LIVE.
Які картки треба замінити у ПриватБанку у 2026 році
За інформацією банку, у період воєнного стану всі старі картки ПриватБанку мають продовжений термін використання. Громадяни можуть не перевипускати картки, навіть якщо вказаний термін дії добіг кінця у разі виконання таких операцій:
- оплата в магазинах через POS-термінали;
- зняття готівкових коштів у банкоматах;
- здійснення операцій у "Приват24";
- поповнення рахунку (у будь-який зручний спосіб).
Попри це, для здійснення інших видів операцій, зокрема, зняття готівки або фінансових операцій на закордонних сервісах, обміну валют — у банку рекомендують перевипустити картки.
Для клієнтів доступні кілька способів продовження повноцінно користуватися платіжними картками від ПриватБанку:
- Оформлення миттєвої Digital картки у "Приват24". З нею можна робити розрахунки у торгових мережах за допомогою смартфону, знімати готівкові кошти з банкоматів ПриватБанку.
- Перевипуск пластикової картки у будь-якому відділенні ПриватБанку.
- Замовлення доставки перевипущеної картки по Україні чи за кордон.
Сервіс доставки до кінця року буде безкоштовним, після чого по Україні послуга буде коштувати 80 грн (разом з ПДВ).
Ті, хто не можуть особисто перевипустити картку, мають право оформити нотаріальну довіреність. Після чого довірена особа може звернутись з документами до банку. Таким чином можна буде перевипустити карту без присутності власника.
Які типи карт доступні для перевипуску у ПриватБанку
Клієнти можуть замінити картки із завершеними терміном дії таких типів:
- Картка "Універсальна";
- Картка для виплат (зокрема й пенсійна, для соціальних виплат тощо);
- Картка "Gold";
- Картка Юніора;
- Бізнес-картка;
- Преміальна картка.
Замовити карту можна дистанційно у системі "Приват24". Для цього потрібно:
- обрати меню "Гаманець";
- натиснути на карту для перевипуску;
- зазначити адресу;
- наприкінці підтвердити "Замовити картку".
Раніше Новини.LIVE розповідали, що з 1 червня цього року у ПриватБанку запрацюють нові правила на міжнародні перекази у "Приват24". Йдеться про завершення дії знижених тарифів.
Ще Новини.LIVE повідомляли, що у ПриватБанку можна заощадити на комісіях під час операцій у веббанкінгу "Приват24". Варто лише підключити окрему послугу, що дозволить платити менше.
