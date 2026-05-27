ПриватБанк нараховує на картки по 150 грн: що необхідно зробити

У 2026 році державний "ПриватБанк" надає можливість своїм клієнтам без особливих зусиль одразу отримати 150 грн. Таку суму можуть нарахувати на власну картку у разі виконання простої процедури у застосунку або вебверсії "Приват24".

Кому з клієнтів ПриватБанк одразу нараховує по 150 грн

За повідомленням фінустанови, йдеться про спеціальний сервіс у банку "Порадь друзям", в рамках якого можна отримати бонус за запрошення нових клієнтів користуватися банківськими послугами ПриватБанку.

Згідно з умовами, якщо порадити скористатися таким продуктом як картка "Універсальна", "Універсальна Gold" (у гривні) людині, яка ніколи не мала цієї картки або немає відкритої карти останні пів року, то клієнт зможе отримати винагороду у 150 грн.

У банку зауважили, що не тільки клієнт зможе мати право на такий бонус, а й запрошений друг.

"У сервісі "Порадь друзям" отримайте та надсилайте друзям своє реферальне посилання, а коли вони оформлять продукти за ним — винагороду буде нараховано вам обом у програмі лояльності "Привіт", — йдеться у повідомленні.

Які кроки необхідні для отримання бонусу від ПриватБанку

За даними фінустанови, взяти участь в такій акції можуть громадяни, які вже мають податковий номер та є клієнтами банку.

Для отримання винагороди достатньо виконати такі кроки у мобільному застосунку чи вебверсії "Приват24":

Необхідно зайти у меню "Порадь друзям" у застосунку чи на порталі; Обрати картку, яку є намір порадити (з вищеперелічених); Надіслати посилання другові у месенджері чи в соцмережах; Отримати винагороду.

Кошти надійдуть одразу після того, як новий клієнт оформить продукт за надісланим посиланням. Зазначається, що винагорода буде нарахована у програмі лояльності "Привіт" упродовж доби.

При цьому банк не встановив жодних обмежень за кількістю порад.

Водночас, рекомендувати можна тільки той продукт, яким користується сам клієнт. Тобто спочатку потрібно оформити продукт самому та протестувати.

Також треба зважати на те, що винагороду не нарахують, якщо друг уже мав цей продукт або закрив його за останні шість місяців.

