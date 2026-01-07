Видео
Україна
Тарифы Ощадбанка — за что придется платить 150 грн

Тарифы Ощадбанка — за что придется платить 150 грн

ru
Дата публикации 7 января 2026 06:01
Тарифы Ощадбанка — для клиентов подорожала одна из услуг в 2026 году
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В январе 2026 года государственное финучреждение "Ощадбанк" обновило некоторые тарифы на свои сервисы. В частности, для клиентов подорожала одна из услуг, которую можно получить в кассе отделения.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы банковского учреждения.

Читайте также:

Какая услуга подорожала для клиентов Ощадбанка в 2026 году

По данным финучреждения, в январе банк пересмотрел стоимость обслуживания клиентов в кассах, которым необходимо получить выписку по текущему счету. Соответствующие квитанции недоступны в мобильном приложении. Заказать такую услугу можно в любом отделении.

Согласно новым правилам финучреждения, стоимость предоставления выписки в отделениях Ощадбанка по движению средств на счете выросла на 50 грн. Если в предыдущие годы такая услуга стоила 100 грн, то теперь предусмотрена комиссия в 150 грн.

"Информируем, что в соответствии с решением продуктового комитета, внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт и Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц, а именно: выписка в отделении Ощадбанка — 150 грн", — сообщили в банке.

Когда необходима выписка по счету

Выписка по счету позволяет клиентам контролировать состояние счета, отслеживая доходы и расходы. Считается официальным документом, дающим подтверждение движения средств по счету.

Как правило, выписка по счету необходима:

  • при оформлении кредитов;
  • получения разнообразных компенсаций;
  • в других случаях, где необходимо подтверждение сумм средств на счете.

Кроме того, соответствующая справка по карточным, текущим, депозитным и кредитным счетам за определенный период может понадобиться для заполнения электронных деклараций.

Ранее мы писали, что Ощадбанк дал возможность оформить на свои карты 1 тыс. грн по программе "Зимняя поддержка". В банке уточнили, можно ли этими средствами рассчитаться за мобильную связь.

Еще рассказывали, сколько стоит пополнить мобильный счет в приложении "Ощад 24". Предполагается взимание фиксированной комиссии.

Ксения Симонова
Автор:
Ксения Симонова
