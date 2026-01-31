ПриватБанк дозволяє знімати готівку без картки — які тарифи та обмеження у 2026 році

Людина з грошима біля терміналу. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" для клієнтів доступна послуга "Зняти без картки", що дозволяє отримувати готівку в банкоматах за допомогою мобільного застосунку "Приват24" (QR-код) або фінансового номера телефону. Відомо, які актуальні тарифи та обмеження на відповідний сервіс у 2026 році.

Про це йдеться на офіційному порталі банку.

Тарифи та обмеження на послугу "Зняти без картки" у ПриватБанку

Йдеться про безпечний метод зняття коштів, що не вимагає фізичної карти, з лімітами на зняття. Громадяни можуть знімати готівку без карти, зокрема з Digital карти, у банкоматах, ресайклінгових банкоматах та в касах ПриватБанку.

Вартість послуги "Зняти без картки" залежить від способу такої процедури. А саме:

Через касу банку (з Digital карти) — 0,2% від суми, мінімально 5 грн, проте за умови відсканування QR-коду на планшеті біля каси за допомогою "Приват24" — 0 грн; Через банкомати та ресайкл (з авторизацією за номером телефону) — 2 грн; Через банкомат та ресайкл (за QR-кодом) — 0 грн.

У 2026 році передбачені обмеження на суми зняття готівки з картки. Максимальний граничний розмір наступний:

4 тис. грн за одну операцію (максимально п'ять операцій на добу);

20 тис. грн грн на добу (з моменту першого зняття готівки без картки).

Правила зняття готівки без наявності картки

Для того, щоб зняти готівкові кошти без наявності картки або з Digital картки у касі ПриватБанку, необхідно виконати такі кроки:

надати касиру номер карти;

підтвердити операцію, відповівши на дзвінок з банку.

Якщо зняття відбувається через банкомат, то в разі авторизації за номером телефону необхідно:

натиснути "Зняття без картки";

ввести фінансовий номер телефону;

вказати три останні цифри номера, з якого надійде виклик на телефон.

У разі зняття коштів через банкомат та ресайкл за QR-кодом, то потрібно:

авторизуватися в мобільній версії "Приват24";

зайти в "Послуги";

обрати пункт "Зняття готівки";

вибрати карту,

вказати суму;

ввести ПІН-код;

відсканувати QR-код з екрана банкомата.

Раніше повідомлялося, що у лютому у ПриватБанку будуть діяти особливі правила на здійснення міжнародних переказів. Власники деяких карт зможуть отримати кешбек.

Також ми писали, що в ПриватБанку вирішили скасувати плани щодо встановлення тарифу на доставку карт. Така послуга буде безкоштовною ще один рік.