Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Тарифи на зняття грошей без картки Привату — що варто знати

Тарифи на зняття грошей без картки Привату — що варто знати

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 07:01
ПриватБанк дозволяє знімати готівку без картки — які тарифи та обмеження у 2026 році
Людина з грошима біля терміналу. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" для клієнтів доступна послуга "Зняти без картки", що дозволяє отримувати готівку в банкоматах за допомогою мобільного застосунку "Приват24" (QR-код) або фінансового номера телефону. Відомо, які актуальні тарифи та обмеження на відповідний сервіс у 2026 році. 

Про це йдеться на офіційному порталі банку.

Реклама
Читайте також:

Тарифи та обмеження на послугу "Зняти без картки" у ПриватБанку  

Йдеться про безпечний метод зняття коштів, що не вимагає фізичної карти, з лімітами на зняття. Громадяни можуть знімати готівку без карти, зокрема з Digital карти, у банкоматах, ресайклінгових банкоматах та в касах ПриватБанку.

Вартість послуги "Зняти без картки" залежить від способу такої процедури. А саме:

  1. Через касу банку (з Digital карти) — 0,2% від суми, мінімально 5 грн, проте за умови відсканування QR-коду на планшеті біля каси за допомогою "Приват24" — 0 грн;
  2. Через банкомати та ресайкл (з авторизацією за номером телефону) — 2 грн;
  3. Через банкомат та ресайкл (за QR-кодом) — 0 грн.

У 2026 році передбачені обмеження на суми зняття готівки з картки. Максимальний граничний розмір наступний:

  • 4 тис. грн за одну операцію (максимально п'ять операцій на добу);
  • 20 тис. грн грн на добу (з моменту першого зняття готівки без картки).

Правила зняття готівки без наявності картки

Для того, щоб зняти готівкові кошти без наявності картки або з Digital картки у касі ПриватБанку, необхідно виконати такі кроки:

  • надати касиру номер карти;
  • підтвердити операцію, відповівши на дзвінок з банку.

Якщо зняття відбувається через банкомат, то в разі авторизації за номером телефону необхідно:

  • натиснути "Зняття без картки";
  • ввести фінансовий номер телефону;
  • вказати три останні цифри номера, з якого надійде виклик на телефон.

У разі зняття коштів через банкомат та ресайкл за QR-кодом, то потрібно:

  • авторизуватися в мобільній версії "Приват24";
  • зайти в "Послуги";
  • обрати пункт "Зняття готівки";
  • вибрати карту,
  • вказати суму;
  • ввести ПІН-код;
  • відсканувати QR-код з екрана банкомата.

Раніше повідомлялося, що у лютому у ПриватБанку будуть діяти особливі правила на здійснення міжнародних переказів. Власники деяких карт зможуть отримати кешбек. 

Також ми писали, що в ПриватБанку вирішили скасувати плани щодо встановлення тарифу на доставку карт. Така послуга буде безкоштовною ще один рік.  

тарифи ПриватБанк гроші банки готівка
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації