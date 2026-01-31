ПриватБанк дозволяє знімати готівку без картки — які тарифи та обмеження у 2026 році

Тарифи на зняття грошей без картки Привату — що варто знати
У державному "ПриватБанку" для клієнтів доступна послуга "Зняти без картки", що дозволяє отримувати готівку в банкоматах за допомогою мобільного застосунку "Приват24" (QR-код) або фінансового номера телефону. Відомо, які актуальні тарифи та обмеження на відповідний сервіс у 2026 році.
Про це йдеться на офіційному порталі банку.
Тарифи та обмеження на послугу "Зняти без картки" у ПриватБанку
Йдеться про безпечний метод зняття коштів, що не вимагає фізичної карти, з лімітами на зняття. Громадяни можуть знімати готівку без карти, зокрема з Digital карти, у банкоматах, ресайклінгових банкоматах та в касах ПриватБанку.
Вартість послуги "Зняти без картки" залежить від способу такої процедури. А саме:
- Через касу банку (з Digital карти) — 0,2% від суми, мінімально 5 грн, проте за умови відсканування QR-коду на планшеті біля каси за допомогою "Приват24" — 0 грн;
- Через банкомати та ресайкл (з авторизацією за номером телефону) — 2 грн;
- Через банкомат та ресайкл (за QR-кодом) — 0 грн.
У 2026 році передбачені обмеження на суми зняття готівки з картки. Максимальний граничний розмір наступний:
- 4 тис. грн за одну операцію (максимально п'ять операцій на добу);
- 20 тис. грн грн на добу (з моменту першого зняття готівки без картки).
Правила зняття готівки без наявності картки
Для того, щоб зняти готівкові кошти без наявності картки або з Digital картки у касі ПриватБанку, необхідно виконати такі кроки:
- надати касиру номер карти;
- підтвердити операцію, відповівши на дзвінок з банку.
Якщо зняття відбувається через банкомат, то в разі авторизації за номером телефону необхідно:
- натиснути "Зняття без картки";
- ввести фінансовий номер телефону;
- вказати три останні цифри номера, з якого надійде виклик на телефон.
У разі зняття коштів через банкомат та ресайкл за QR-кодом, то потрібно:
- авторизуватися в мобільній версії "Приват24";
- зайти в "Послуги";
- обрати пункт "Зняття готівки";
- вибрати карту,
- вказати суму;
- ввести ПІН-код;
- відсканувати QR-код з екрана банкомата.
Раніше повідомлялося, що у лютому у ПриватБанку будуть діяти особливі правила на здійснення міжнародних переказів. Власники деяких карт зможуть отримати кешбек.
Також ми писали, що в ПриватБанку вирішили скасувати плани щодо встановлення тарифу на доставку карт. Така послуга буде безкоштовною ще один рік.
