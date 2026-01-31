ПриватБанк позволяет снимать наличные без карты — какие тарифы и ограничения в 2026 году

Тарифы на снятие денег без карты Привата — что стоит знать
В государственном "ПриватБанке" для клиентов доступна услуга "Снять без карты", позволяющая получать наличные в банкоматах с помощью мобильного приложения "Приват24" (QR-код) или финансового номера телефона. Известно, какие актуальные тарифы и ограничения на соответствующий сервис в 2026 году.
Об этом говорится на официальном портале банка.
Тарифы и ограничения на услугу "Снять без карты" в ПриватБанке
Речь идет о безопасном методе снятия средств, который не требует физической карты, с лимитами на снятие. Граждане могут снимать наличные без карты, в том числе с Digital карты, в банкоматах, ресайклинговых банкоматах и в кассах ПриватБанка.
Стоимость услуги "Снять без карты" зависит от способа такой процедуры. А именно:
- Через кассу банка (с Digital карты) — 0,2% от суммы, минимально 5 грн, однако при условии отсканирования QR-кода на планшете возле кассы с помощью "Приват24" — 0 грн;
- Через банкоматы и ресайкл (с авторизацией по номеру телефона) — 2 грн;
- Через банкомат и ресайкл (по QR-коду) — 0 грн.
В 2026 году предусмотрены ограничения на суммы снятия наличных с карты. Максимальный граничный размер следующий:
- 4 тыс. грн за одну операцию (максимально пять операций в сутки);
- 20 тыс. грн грн в сутки (с момента первого снятия наличных без карты).
Правила снятия наличных без наличия карты
Для того, чтобы снять наличные средства без наличия карты или с Digital карты в кассе ПриватБанка, необходимо выполнить следующие шаги:
- предоставить кассиру номер карты;
- подтвердить операцию, ответив на звонок из банка.
Если снятие происходит через банкомат, то в случае авторизации по номеру телефона необходимо:
- нажать "Снятие без карты";
- ввести финансовый номер телефона;
- указать три последние цифры номера, с которого поступит вызов на телефон.
В случае снятия средств через банкомат и ресайкл по QR-коду, то нужно:
- авторизоваться в мобильной версии "Приват24";
- зайти в "Услуги";
- выбрать пункт "Снятие наличных";
- выбрать карту,
- указать сумму;
- ввести ПИН-код;
- отсканировать QR-код с экрана банкомата.
Ранее сообщалось, что в феврале в ПриватБанке будут действовать особые правила на осуществление международных переводов. Владельцы некоторых карт смогут получить кэшбэк.
Также мы писали, что в ПриватБанке решили отменить планы по установлению тарифа на доставку карт. Такая услуга будет бесплатной еще один год.
