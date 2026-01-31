Видео
Главная Финансы Тарифы на снятие денег без карты Привата — что стоит знать

Тарифы на снятие денег без карты Привата — что стоит знать

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 07:01
ПриватБанк позволяет снимать наличные без карты — какие тарифы и ограничения в 2026 году
Человек с деньгами возле терминала. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" для клиентов доступна услуга "Снять без карты", позволяющая получать наличные в банкоматах с помощью мобильного приложения "Приват24" (QR-код) или финансового номера телефона. Известно, какие актуальные тарифы и ограничения на соответствующий сервис в 2026 году.

Об этом говорится на официальном портале банка.

Читайте также:

Тарифы и ограничения на услугу "Снять без карты" в ПриватБанке

Речь идет о безопасном методе снятия средств, который не требует физической карты, с лимитами на снятие. Граждане могут снимать наличные без карты, в том числе с Digital карты, в банкоматах, ресайклинговых банкоматах и в кассах ПриватБанка.

Стоимость услуги "Снять без карты" зависит от способа такой процедуры. А именно:

  1. Через кассу банка (с Digital карты) — 0,2% от суммы, минимально 5 грн, однако при условии отсканирования QR-кода на планшете возле кассы с помощью "Приват24" — 0 грн;
  2. Через банкоматы и ресайкл (с авторизацией по номеру телефона) — 2 грн;
  3. Через банкомат и ресайкл (по QR-коду) — 0 грн.

В 2026 году предусмотрены ограничения на суммы снятия наличных с карты. Максимальный граничный размер следующий:

  • 4 тыс. грн за одну операцию (максимально пять операций в сутки);
  • 20 тыс. грн грн в сутки (с момента первого снятия наличных без карты).

Правила снятия наличных без наличия карты

Для того, чтобы снять наличные средства без наличия карты или с Digital карты в кассе ПриватБанка, необходимо выполнить следующие шаги:

  • предоставить кассиру номер карты;
  • подтвердить операцию, ответив на звонок из банка.

Если снятие происходит через банкомат, то в случае авторизации по номеру телефона необходимо:

  • нажать "Снятие без карты";
  • ввести финансовый номер телефона;
  • указать три последние цифры номера, с которого поступит вызов на телефон.

В случае снятия средств через банкомат и ресайкл по QR-коду, то нужно:

  • авторизоваться в мобильной версии "Приват24";
  • зайти в "Услуги";
  • выбрать пункт "Снятие наличных";
  • выбрать карту,
  • указать сумму;
  • ввести ПИН-код;
  • отсканировать QR-код с экрана банкомата.

Ранее сообщалось, что в феврале в ПриватБанке будут действовать особые правила на осуществление международных переводов. Владельцы некоторых карт смогут получить кэшбэк.

Также мы писали, что в ПриватБанке решили отменить планы по установлению тарифа на доставку карт. Такая услуга будет бесплатной еще один год.

тарифы ПриватБанк деньги банки наличка
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
