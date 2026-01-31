ПриватБанк позволяет снимать наличные без карты — какие тарифы и ограничения в 2026 году

Человек с деньгами возле терминала. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" для клиентов доступна услуга "Снять без карты", позволяющая получать наличные в банкоматах с помощью мобильного приложения "Приват24" (QR-код) или финансового номера телефона. Известно, какие актуальные тарифы и ограничения на соответствующий сервис в 2026 году.

Об этом говорится на официальном портале банка.

Тарифы и ограничения на услугу "Снять без карты" в ПриватБанке

Речь идет о безопасном методе снятия средств, который не требует физической карты, с лимитами на снятие. Граждане могут снимать наличные без карты, в том числе с Digital карты, в банкоматах, ресайклинговых банкоматах и в кассах ПриватБанка.

Стоимость услуги "Снять без карты" зависит от способа такой процедуры. А именно:

Через кассу банка (с Digital карты) — 0,2% от суммы, минимально 5 грн, однако при условии отсканирования QR-кода на планшете возле кассы с помощью "Приват24" — 0 грн; Через банкоматы и ресайкл (с авторизацией по номеру телефона) — 2 грн; Через банкомат и ресайкл (по QR-коду) — 0 грн.

В 2026 году предусмотрены ограничения на суммы снятия наличных с карты. Максимальный граничный размер следующий:

4 тыс. грн за одну операцию (максимально пять операций в сутки);

20 тыс. грн грн в сутки (с момента первого снятия наличных без карты).

Правила снятия наличных без наличия карты

Для того, чтобы снять наличные средства без наличия карты или с Digital карты в кассе ПриватБанка, необходимо выполнить следующие шаги:

предоставить кассиру номер карты;

подтвердить операцию, ответив на звонок из банка.

Если снятие происходит через банкомат, то в случае авторизации по номеру телефона необходимо:

нажать "Снятие без карты";

ввести финансовый номер телефона;

указать три последние цифры номера, с которого поступит вызов на телефон.

В случае снятия средств через банкомат и ресайкл по QR-коду, то нужно:

авторизоваться в мобильной версии "Приват24";

зайти в "Услуги";

выбрать пункт "Снятие наличных";

выбрать карту,

указать сумму;

ввести ПИН-код;

отсканировать QR-код с экрана банкомата.

