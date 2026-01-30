Перекази у ПриватБанку — які можливості будуть доступні в лютому

Мобільний банківський застосунок. Фото: Новини.LIVE

У лютому 2026 року у державній фінустанові "ПриватБанк" діятимуть особливі правила міжнародних переказів. Вони передбачатимуть нарахування компенсацій за здійснення відповідних операцій з деяких карток.

Про те, хто і як зможе скористатися винятковими умовами, розповідають Новини.LIVE.

Які діятимуть правила на міжнародні перекази у ПриватБанку у лютому

Згідно з інформацією держбанку, у лютому клієнтам надалі будуть доступні особливі умови здійснення міжнародних переказів. Скористатися фінансовими вигодами зможуть власники карток Mastercard, відкритих у фінустанові.

Клієнти банку у разі здійснення отримання та відправлення міжнародних р2р-переказів на/з карти Mastercard від ПриватБанку матимуть шанс отримати грошову винагороду.

Відповідні умови поширюються на такі картки Mastercard: карта для виплат, Універсальна, Універсальна Gold, преміальні карти.

За правилами програми, будь-який міжнародний переказ з цих карт автоматично візьме участь у праві на розіграш кешбеку від 250 до 50 тис. грн у лютому. Також передбачений суперприз у 100 тис. грн, який розіграють навесні.

При цьому не передбачається жодних обмежень на загальний розмір кешбеку, на який матиме право кожен учасник за весь час дії програми.

Як скористатися вигодами під час міжнародного переказу

Для того, щоб автоматично стати учасником кешбек-програми, потрібно тільки дотриматися наступних умов:

бути повнолітніми клієнтами;

мати ідентифікаційний код.

Зробити міжнародний р2р переказ можна виключно з валютної карти Mastercard від Привату. Сума може стартувати навіть з 1 долара/євро і сягати 100 тис. грн (еквівалент).

Також можна онлайн купити валюту для переказу на закордонну карту Mastercard у "Приват24". Для цього потрібно перевірити наявність валютної карти Mastercard у гаманці або одразу ж відкрити валютну Digital картку.

