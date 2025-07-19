В ПриватБанке действует дифференцированный тариф на выдачу наличных — что нужно знать

Человек с картой и деньгами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "ПриватБанк" действуют специальные тарифы на снятие наличных с карт через банкоматы и терминалы. Комиссия может существенно отличаться, ведь зависит от того — речь идет о кредитных или собственных средствах.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПриватБанка.

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С вопросом, какая предусмотрена комиссия за снятие денег с банкоматов, обращаются клиенты в социальных сетях. Некоторые заметили, что суммы могут отличаться.

Как отметили в финучреждении, соответствующие тарифы обнародованы на официальном портале. Стоимость комиссии зависит от того, снимают клиенты свои или кредитные средства. Тариф на выдачу кредитных денег выше.

В частности, кредитная карта "Универсальная" дает возможность использовать как собственные суммы, так и кредитные. Кредитный лимит может достигать 200 тыс. грн.

Комиссия на снятие собственных средств с такого вида карты следующая: через банкоматы — 1% от размера суммы, через банкоматы иностранных банков — 2%. В то же время размер комиссии за обслуживание неактивных счетов составляет 20 грн ежемесячно, однако не более, чем остаток на счете.

Комиссия за снятие кредитных денег и другие нюансы

Тариф на пользование кредитными средствами в банкоматах и в отделениях ПриватБанка, украинских или иностранных банков отличается. Комиссия может составлять 4% от суммы средств. Она может расти, в зависимости от объема средств:

от 1 до 100 грн — 7 грн;

от 100,01 до 200 грн — 12 грн;

от 200,01 до 300 грн — 18 грн;

от 300,01 до 400 грн — 24 грн;

от 400,01 до 500 грн — 30 грн;

от 500,01 до 1 тыс. грн — 47 грн;

более чем 1 тыс. грн — 4% от размера суммы.

Также кредитка дает возможность:

пользоваться как собственными, так и кредитными средствами (до 200 тыс. грн) без переплат во время льготного срока (до 55 дней);

рассчитываться картой как в Украине, так и за рубежом;

совершать покупки товаров с возможностью "Оплата частями"/"Мгновенная рассрочка";

снимать наличные через QR-код, оплачивать покупки через телефон (Google Pay/Apple Pay).

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