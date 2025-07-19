В ПриватБанке действует дифференцированный тариф на выдачу наличных — что нужно знать

Тарифы на снятие наличных в ПриватБанке — как не переплачивать
В государственном финучреждении "ПриватБанк" действуют специальные тарифы на снятие наличных с карт через банкоматы и терминалы. Комиссия может существенно отличаться, ведь зависит от того — речь идет о кредитных или собственных средствах.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПриватБанка.
Почему клиенты ПриватБанка переплачивают за снятие наличных с карт
С вопросом, какая предусмотрена комиссия за снятие денег с банкоматов, обращаются клиенты в социальных сетях. Некоторые заметили, что суммы могут отличаться.
Как отметили в финучреждении, соответствующие тарифы обнародованы на официальном портале. Стоимость комиссии зависит от того, снимают клиенты свои или кредитные средства. Тариф на выдачу кредитных денег выше.
В частности, кредитная карта "Универсальная" дает возможность использовать как собственные суммы, так и кредитные. Кредитный лимит может достигать 200 тыс. грн.
Комиссия на снятие собственных средств с такого вида карты следующая: через банкоматы — 1% от размера суммы, через банкоматы иностранных банков — 2%. В то же время размер комиссии за обслуживание неактивных счетов составляет 20 грн ежемесячно, однако не более, чем остаток на счете.
Комиссия за снятие кредитных денег и другие нюансы
Тариф на пользование кредитными средствами в банкоматах и в отделениях ПриватБанка, украинских или иностранных банков отличается. Комиссия может составлять 4% от суммы средств. Она может расти, в зависимости от объема средств:
- от 1 до 100 грн — 7 грн;
- от 100,01 до 200 грн — 12 грн;
- от 200,01 до 300 грн — 18 грн;
- от 300,01 до 400 грн — 24 грн;
- от 400,01 до 500 грн — 30 грн;
- от 500,01 до 1 тыс. грн — 47 грн;
- более чем 1 тыс. грн — 4% от размера суммы.
Также кредитка дает возможность:
- пользоваться как собственными, так и кредитными средствами (до 200 тыс. грн) без переплат во время льготного срока (до 55 дней);
- рассчитываться картой как в Украине, так и за рубежом;
- совершать покупки товаров с возможностью "Оплата частями"/"Мгновенная рассрочка";
- снимать наличные через QR-код, оплачивать покупки через телефон (Google Pay/Apple Pay).
Ранее мы писали, как начать получать вознаграждения за денежные переводы в ПриватБанке. Кэшбэк на сумму от 250 грн предусмотрен за некоторые переводы в мобильном приложении "Приват24".
Также сообщалось, что ПриватБанк дал возможность сэкономить деньги на оплате коммунальных услуг. Клиенты могут рассчитывать на максимальную сумму кэшбэка до 5 тыс. грн.
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