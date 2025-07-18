Перекази у Приват24 — як почати отримувати кешбек до 2,5 тис. грн

Банківська картка та смартфон у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" можуть отримувати винагороду за здійснення переказів за номером телефону. Її розмір становить від 250 до 2,5 тис. грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

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Як отримувати винагороди за перекази у ПриватБанку

Як зазначається, до 22 вересня 2025 року клієнти за кожний грошовий переказ у застосунку "Приват24" за номером телефону на картку Visa на суму від 250 грн можуть отримувати кешбек та сучасні гаджети.

Йдеться про підключення послуги, що дає змогу переказувати гроші на картки за номером телефону, без передавання даних своєї картки. Здійснювати такі перекази можна як на карти ПриватБанку, так і українських та закордонних банків.

Взяти участь в акції можуть повнолітні клієнти, які мають ідентифікаційний код та активну картку Visa від ПриватБанку:

карти для виплат;

карти "Універсальна"/"Універсальна Gold";

преміальні карти.

Після чого необхідно активувати послугу поповнення картки за номером телефону у "Приват24", якщо цього не було зроблено. Надіслати або отримати грошовий переказ за номером телефону з карткою Visa від 250 грн.

В розіграші буде брати кожен такий переказ. Їхня кількість є необмеженою: кожен переказ збільшить шанс отримати подарунок чи кешбек.

Щоб зробити переказ за номером телефону через Приват24, необхідно:

відкрити застосунок "Приват24";

перейти в меню "Перекати кошти";

вибрати одержувача з контактів/ввести номер телефону;

зазначити суму та підтвердити переказ.

Які передбачені винагороди за здійснення переказів

Щомісяця учасники можуть отримувати кешбек та сучасні гаджети. А саме:

Смартфон Samsung Galaxy S25 (12/256GB Silver Shadow) нададуть для восьми клієнтів (по два переможці щомісяця); Навушники Galaxy Buds 3 Pro нададуть для чотирьох клієнтів (по одному переможцю щомісяця); Кешбек 2,5 тис. грн для однієї сотні клієнтів (25 переможців щомісяця); Кешбек 250 грн для 1,5 тис. клієнтів (375 переможців щомісяця).

Раніше ми писали, які діють тарифи на міжнародні валютні перекази. Зокрема, до кінця року за перекази у "Приват24" передбачені знижені комісії.

Також ми розповідали, що ліміт на отримання грошових переказів між картками у ПриватБанку становить 1 млн грн або 350 переказів щомісяця. Проте дехто з громадян може його збільшити.