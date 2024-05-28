Цены на воду — Нацкомиссия изменила тарифы для ряда водоканалов с 1 июня

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с 1 июня 2024 вырастут тарифы на воду для небытовых потребителей нескольких водоканалов. Такое решение приняла Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом свидетельствует соответствующее решение, пишет издание "Укринформ".

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Новые тарифы на воду с 1 июня

По словам главы Нацкомиссии Валерия Тарасюка, решение о повышении цен на водоснабжение и водоотвод коснется 35 водоканалов. В то же время население останется с прежними тарифами.

"Принимаем решение по 35 лицензиатам для небытовых потребителей. Население это не касается", — сообщил чиновник.

С июня начнут действовать такие оптовые цены на водоотвод за один кубический метр без НДС:

для КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" — 11,88 гривны;

для КП "Водоканал" (Запорожье) — 10,45 гривны;

для КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" - 6,87 гривны;

для Львовводоканала — 9,02 гривны;

для Черновцыводоканала — 10,28 гривны;

для Киевводоканала — 9,66 гривны;

для Днепроводоканала — 11,69 гривны;

для Житомирводоканала — 17,24 гривны;

для Черкассыводоканала — 10,51 гривны.

Цены на централизованное водоснабжение для остальных потребителей за один куб воды без НДС:

для КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" — 30,36 гривны;

для КП "Водоканал" (Запорожье) — 24,53 гривны;

для КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" - 17,45 гривны;

для Львовводоканала — 20,04 гривны;

для Черновцыводоканала — 23,89 гривны;

для Киевводоканала — 21,42 гривны;

для Днепроводоканала — 24,18 гривны;

для Житомирводоканала — 32,34 гривны;

для Черкассыводоканала — 20,19 гривны;

Самая высокая цена на водоснабжение утверждена для ЧАО "Энергоресурсы" — 53,39 грн за куб, а за водоотвод — для Облводоканала Запорожского областного совета на уровне 42,37 грн за один кубический метр.

Какие будут тарифы для населения

Решение о новых тарифах на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод не касается простых потребителей. Для населения крупных городов тарифы останутся на уровне, зафиксированном на 24 февраля 2022 года.

В то же время, в небольших городах весной услуга по водоснабжению все же подорожала, ведь власти на местах могут не согласовывать цены с регулятором, а устанавливать стоимость по собственному усмотрению. В связи с этим в некоторых городах тарифы подскочили до 40%.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 июня 2024 года ожидается ряд изменений. В частности, придется платить больше потребителям жилищно-коммунальных услуг, субсидианты могут потерять пособие, а часть пенсионеров получит повышенные выплаты "задним числом".

Также мы писали, что в Украине после повышения тарифов на электрическую энергию с 1 июня 2024 года ограничения энергоснабжения для населения могут усилиться. Это связано с ремонтными кампаниями и увеличением дефицита в энергосистеме.