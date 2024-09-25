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Тарифи на світло з 1 жовтня — чи підвищать ціни та кому доступні пільги

25 вересня 2024 09:21
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи з 1 жовтня — яка буде вартість електрики та кому дадуть знижки
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У жовтні поточного року в Україні не передбачається нових розмірів комунальних тарифів. Водночас, деякі споживачі заплатять навіть менше за електроенергію завдяки пільговому тарифу.

Про це повідомляє видання NV.

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Ціни на електроенергію та пільги з 1 жовтня

Як відомо, на початку червня уряд переглянув вартість електроенергії. Тариф для населення зріс з 2,64 грн/до 4,32 грн/кВт-год. Відтоді його не змінювали. Тобто у жовтні українці заплатять за такою ж ціною.

Для деяких споживачів електроенергія буде дешевшою під час опалювального сезону. Так, з 1 жовтня по 30 квітня 2025 року ті, хто використовує електроопалювальні установки, платитимуть за ресурс із пільгами. Тариф становитиме 2,64 грн/кВт у разі щомісячного споживання до 2 тис. кВт/год електроенергії.

Також діє так званий "нічний" тариф на електроенергію у 2,16 грн/кВт. Він доступний тим, хто має встановлений відповідний двозонний лічильник.

Такий прилад враховує споживання у денний та нічний час доби, тому є можливість заощаджувати. Споживачам обійдеться електроенергія в період між 23:00 та 07:00 у половину від звичайного тарифу.

Як змінилась вартість послуг ЖКГ за рік

За інформацією Державної служби статистики, в Україні за рік (із серпня 2023 року до серпня 2024-го) тарифи на комунальні послуги підвищились на 18,5%. Найбільше зросли ціни саме на електрику — на 63,6%.

Як повідомляє статистичне відомство, також частина комунальних тарифів на деякі послуги залишилася на колишньому рівні. А саме:

  • водопостачання;
  • каналізація;
  • природний газ;
  • гаряча вода, опалення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні низка категорій громадян може отримати пільги на оплату комунальних послуг у жовтні 2024 року. Зокрема, учасники бойових дій і ветерани війни мають право оформити допомогу спрощено.

Також ми писали, що влада збирається впровадити механізм позбавлення пільг на оплату комунальних послуг у випадку накопичення боргів. Це рішення спрямоване на підвищення фінансової відповідальності серед пільгових категорій громадян. 

тарифи комунальні послуги ЖКГ електроенергія ціни пільги

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