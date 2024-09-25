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Тарифы на свет с 1 октября — повысят ли цены и кому доступны льготы

25 сентября 2024 09:21
Ксения Симонова - Редактор
Тарифы с 1 октября — какая будет стоимость электричества и кому дадут скидки
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В октябре текущего года в Украине не предусматривается новых размеров коммунальных тарифов. В то же время, некоторые потребители заплатят даже меньше за электроэнергию благодаря льготному тарифу.

Об этом сообщает издание NV.

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Цены на электроэнергию и льготы с 1 октября

Как известно, в начале июня правительство пересмотрело стоимость электроэнергии. Тариф для населения вырос с 2,64 грн/до 4,32 грн/кВт-ч. С тех пор его не меняли. То есть в октябре украинцы заплатят по такой же цене.

Для некоторых потребителей электроэнергия будет дешевле во время отопительного сезона. Так, с 1 октября по 30 апреля 2025 года те, кто использует электроотопительные установки, будут платить за ресурс со льготами. Тариф будет составлять 2,64 грн/кВт при ежемесячном потреблении до 2 тыс. кВт/ч электроэнергии.

Также действует так называемый "ночной" тариф на электроэнергию в 2,16 грн/кВт. Он доступен тем, кто имеет соответствующий двухзонный счетчик.

Такой прибор учитывает потребление в дневное и ночное время суток, поэтому есть возможность экономить. Потребителям обойдется электроэнергия в период между 23:00 и 07:00 в половину обычного тарифа.

Как изменилась стоимость услуг ЖКХ за год

По информации Государственной службы статистики, в Украине за год (с августа 2023 года по август 2024-го) тарифы на коммунальные услуги повысились на 18,5%. Больше всего выросли цены именно на электричество — на 63,6%.

Как сообщает статистическое ведомство, часть коммунальных тарифов на некоторые услуги осталась на прежнем уровне. А именно:

  • водоснабжение;
  • канализация;
  • природный газ;
  • горячая вода, отопление.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ряд категорий граждан могут получить льготы на оплату коммунальных услуг в октябре 2024 года. В частности, участники боевых действий и ветераны войны вправе оформить помощь упрощенно.

Также мы писали, что власти собираются внедрить механизм лишения льгот по оплате коммунальных услуг в случае накопления долгов. Это решение направлено на повышение финансовой ответственности среди льготных категорий граждан.

тарифы коммунальные услуги ЖКХ электроэнергия цены льготы

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