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Пільги на комунальні послуги — хто зможе отримати у жовтні

24 вересня 2024 08:17
Ксенія Симонова - Редактор
Комунальні послуги 2024 — хто може отримати пільги у жовтні
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні низка категорій громадян може отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг у жовтні 2024 року. Зокрема, учасники бойових дій і ветерани війни мають право оформити допомогу спрощено.

Про це йдеться у матеріалах видання АрміяInform.

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У 2024 році держава гарантує надання пільг громадянам, які підпадають під норми законів:

  • "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;
  • "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист";
  • "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
  • "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні";
  • "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

Щоб оформити виплати, необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду за місцем проживання із заявою про надання пільг у грошовій формі на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв.

Спрощені умови надання пільг для УБД

Раніше потрібно було подавати кілька заяв: одну — про взяття на облік ветерана війни, а другу — про призначення пільг на комунальні послуги.

В рамках експериментального проєкту потрібно подавати  тільки одну заяву. Це стало можливо завдяки автоматичному збору інформації через державні реєстри.

Скористатися послугою можуть учасники бойових дій та громадяни, які отримали інвалідність внаслідок війни. Заяву на призначення пільг можуть подавати також члени родини ветерана.

Це можна зробити дистанційно:

  • треба зайти на портал Пенсійного фонду та авторизуватися;
  • знайти розділ "Комунікації з ПФУ";
  • обрати "Заява на житлову субсидію чи пільгу", натиснути "Продовжити";
  • обрати пункт "Заява про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг за експериментальним проєктом".
  • внести дані в онлайн-форму.

Що ще варто знати

Нагадаємо, незважаючи на війну, українці продовжують отримувати пенсії та соцвиплати. На порталі е-послуг Пенсійного фонду доступні сервіси, що дозволяють економити час і вирішувати важливі питання в онлайн-форматі.

Також ми писали, що в Україні збираються впровадити механізм позбавлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг у випадку накопичення боргів. Це рішення спрямоване на підвищення фінансової відповідальності серед пільгових категорій громадян. 

комунальні послуги ЖКГ фінансова допомога гроші ветерани пільги УБД

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