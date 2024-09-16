Тарифи на комунальні послуги — Держстат показав зміну цін у 2024 році

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна служба статистики показала, як змінилась вартість житлово-комунальних послуг за останній рік. Найбільше подорожчала електрична енергія.

Про це йдеться у матеріалах Держстату.

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Як змінились тарифи у 2024 році

За інформацією статистичного відомства, загалом в Україні за рік (із серпня 2023 року до серпня 2024-го) тарифи на житлово-комунальні послуги зросли на 18,5%. Зокрема, найбільше підвищились ціни на електроенергію — на 63,6%. Окрім електрики, подорожчали:

на 9% — послуга з управління багатоквартирними будинками;

на 5,4% — прибирання побутових відходів;

на 3,8% — утримання та ремонт житла.

Водночас, комунальні тарифи на деякі послуги залишилися на колишньому рівні. Йдеться про:

водопостачання;

каналізацію;

природний газ;

гаряча воду, опалення.

Ціни на послуги ЖКГ. Джерело: Держстат

Як відомо, у червні 2024 року вартість електричної енергії зросла до 4,32 грн/кВт-год. Водночас, на оплаті рахунку можна заощадити.

Для цього необхідно встановити диференційований лічильник (двозонний чи тризонний) та змінити тариф "день-ніч". Це дозволить сплачувати до 50% менше за спожиту вночі енергію.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що для українських підприємців істотно підвищили тариф на електричну енергію. Відомо, скільки доведеться платити бізнесу за світло у вересні 2024 року.

Нагадаємо, в Україні навіть з мораторієм на підвищення комунальних тарифів багатьом громадянам суми у платіжках б'ють по гаманцю. Проте, знаючи певні правила, розмір комуналки можна значно знизити.